Megszűnhetnek az Oroszország elleni szankciók
Felfedésre kerültek az amerikai előkészületek
Az Egyesült Államok széleskörű előkészítő munkát végzett az Oroszország elleni szankciók feloldásának lehetséges forgatókönyveinek elemzésére – jelentette a The Economist Patrick Lordra, a Risk Advisory tanácsadó cég vezetőjére hivatkozva.
„Sok amerikai ügyvéd túlórázott tavaly nyáron, miután Trump nyomást gyakorolt Ukrajnára, hogy kezdjen új tárgyalási fordulót a szankciók enyhítésének lehetséges forgatókönyveinek feltárására” – áll a kiadványban.
A kiadvány forrása szerint a szankciók feloldásának forgatókönyveinek tanulmányozásával kapcsolatos munka nagy részét már elvégezték.