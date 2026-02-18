The Economist szerint az Egyesült Államok felkészül az Oroszország elleni szankciók feloldására.

Az Egyesült Államok széleskörű előkészítő munkát végzett az Oroszország elleni szankciók feloldásának lehetséges forgatókönyveinek elemzésére – jelentette a The Economist Patrick Lordra, a Risk Advisory tanácsadó cég vezetőjére hivatkozva.

„Sok amerikai ügyvéd túlórázott tavaly nyáron, miután Trump nyomást gyakorolt ​​Ukrajnára, hogy kezdjen új tárgyalási fordulót a szankciók enyhítésének lehetséges forgatókönyveinek feltárására” – áll a kiadványban.

A kiadvány forrása szerint a szankciók feloldásának forgatókönyveinek tanulmányozásával kapcsolatos munka nagy részét már elvégezték.