Lukasenkát sem kíméli Kijev

Zelenszkij kifejtette: ezt a lépést Minszk és Moszkva együttműködése, különösen az orosz Oresnyik mobil szárazföldi rakétakomplexum fehérorosz területen történt elhelyezése indokolta. Hozzátette, hogy Kijev „együtt fog működni partnereivel” ebben a kérdésben. A Zelenszkij honlapján közzétett dokumentum szövege szerint a szankciók hatálya 10 évre szól.

A szanckiók beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást jelentenek, emellett a kereskedelmi tevékenységek megszüntetését, a gazdasági és pénzügyi kötelezettségek teljesítésének felfüggesztését, szabadalmak visszavonását, az állami tulajdon privatizációjában való részvétel megtiltását, földterületek vásárlásának és védelmi célú eszközök beszerzésének tilalmát, a kereskedelmi megállapodások és ipari programok hatályának megszüntetését, valamint az állami kitüntetések határozatlan idejű megvonását.

Aleh Gajdukevics, a fehérorosz törvényhozás külügyi bizottságának alelnöke szerint az ukrán lépésnek semmilyen hatása sem lesz. „Ez ostobaság és tehetetlenség Zelenszkij részéről. Valójában úgy gondolom, hogy az ukrán nép többsége, hallván ezt a hírt, értetlenül néz a hatalomra. Egyszerű okból: Fehéroroszország annyit tett és tesz Ukrajnáért, azért, hogy ott béke legyen, mint talán senki más. Több ezer ukrán talált menedéket Fehéroroszországban” - mondta. A fehérorosz politikus szerint az ukrán elnök meg akarja akadályozni a jelenleg zajló tárgyalásokat, és a szankciók is ezt a célt szolgálják.