2026. február 18., szerda

Előd

EUR 377.76 Ft
USD 319.16 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Lukasenkát sem kíméli Kijev

Vagyonelkobzást hirdettek

MH/MTI
 2026. február 18. szerda. 22:18
Megosztás

Kijev szankciókat vezetett be Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető ellen - jelentette be szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Lukasenkát sem kíméli Kijev
Aljakszandr Lukasenka
Fotó: AFP/Baltasar Mesa

Zelenszkij kifejtette: ezt a lépést Minszk és Moszkva együttműködése, különösen az orosz Oresnyik mobil szárazföldi rakétakomplexum fehérorosz területen történt elhelyezése indokolta. Hozzátette, hogy Kijev „együtt fog működni partnereivel” ebben a kérdésben. A Zelenszkij honlapján közzétett dokumentum szövege szerint a szankciók hatálya 10 évre szól.

A szanckiók beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást jelentenek, emellett a kereskedelmi tevékenységek megszüntetését, a gazdasági és pénzügyi kötelezettségek teljesítésének felfüggesztését, szabadalmak visszavonását, az állami tulajdon privatizációjában való részvétel megtiltását, földterületek vásárlásának és védelmi célú eszközök beszerzésének tilalmát, a kereskedelmi megállapodások és ipari programok hatályának megszüntetését, valamint az állami kitüntetések határozatlan idejű megvonását.

Aleh Gajdukevics, a fehérorosz törvényhozás külügyi bizottságának alelnöke szerint az ukrán lépésnek semmilyen hatása sem lesz. „Ez ostobaság és tehetetlenség Zelenszkij részéről. Valójában úgy gondolom, hogy az ukrán nép többsége, hallván ezt a hírt, értetlenül néz a hatalomra. Egyszerű okból: Fehéroroszország annyit tett és tesz Ukrajnáért, azért, hogy ott béke legyen, mint talán senki más. Több ezer ukrán talált menedéket Fehéroroszországban” - mondta. A fehérorosz politikus szerint az ukrán elnök meg akarja akadályozni a jelenleg zajló tárgyalásokat, és a szankciók is ezt a célt szolgálják.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink