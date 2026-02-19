2026. február 19., csütörtök

Előd

EUR 377.76 Ft
USD 319.16 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Lengyelország kitiltja a kínai autókat a katonai bázisokról

Megelőző intézkedés

MH
 2026. február 19. csütörtök. 1:13
Megosztás

Lengyelország betiltja a kínai autók katonai bázisokra való behajtását. A kormány meg akarja akadályozni, hogy érzékeny adatokat kémkedjenek ki a járművek szenzorai.

Lengyelország kitiltja a kínai autókat a katonai bázisokról
A intézkedés célja a katonai infrastruktúra biztonságának növelése, és megfelel más NATO-tagok szabványainak (képünk illusztráció)
Fotó: Anadolu via AFP/Omar Marques

Lengyelország úgy döntött, hogy a kínai gyártmányú autók többé nem léphetnek be katonai bázisaira. A norvég hírportál Forsvarets Forum szerint a kormány attól tart, hogy a járművekben található érzékelőket érzékeny adatok kémlelésére használhatják fel. A intézkedés célja a katonai infrastruktúra biztonságának növelése, és megfelel más NATO-tagok szabványainak.

Kivételek szigorú feltételek mellett

A lengyel hadsereg kijelentette, hogy kivételek lehetségesek, ha a járművek bizonyos funkciói deaktiválhatók és további biztonsági intézkedések lépnek életbe. Ezeknek meg kell felelniük az érintett intézmények biztonsági irányelveinek.

A Reuters szerint a katonai szolgálati telefonok nem csatlakoztathatók a kínai járművek infotainment-rendszereihez, például Bluetooth-on keresztül. Ezzel megakadályozható, hogy bizalmas információk kerüljenek illetéktelen kezekbe.

A közintézmények nem érintettek

A tilalom nem vonatkozik a nyilvánosan hozzáférhető katonai létesítményekre, például kórházakra vagy könyvtárakra. A Reuters szerint ezek az intézmények kivételt képeznek a korlátozások alól. A lengyel hatóságok hangsúlyozzák, hogy a intézkedések pusztán megelőző jellegűek, és a védelmi infrastruktúra biztonságát szolgálják.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink