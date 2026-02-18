Kihagyja a Vatikán a Béketanácsot

A Vatikán nem vesz részt a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácsban – közölte kedden az egyházi állam diplomáciai vezetője, hozzátéve, hogy a válsághelyzeteket a Szentszék szerint az ENSZ-nek kell kezelnie.

XIV. Leo pápa – az első amerikai pápa – januárban kapott meghívást a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett, a gázai övezet újjáépítését és a globális konfliktusok kezelését célzó Béketanácsba. A testület csütörtökön tartja első ülését Washingtonban, hogy megvitassa Gáza újjáépítését. Olaszország és az Európai Unió képviselői megfigyelőként vesznek részt az ülésen, mivel nem csatlakoztak a testülethez.

A Szentszék azért nem kíván csatlakozni, mert az egyházi állam „sajátos természete” alapvetően eltér más államokétól – jelentette ki Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár kedden este, amikor újságírókkal találkozott az olasz államfővel és a miniszterelnökkel lezajlott találkozója után. Parolin hozzátette: „egyik aggályunk az, hogy nemzetközi szinten elsősorban az ENSZ-nek kell kezelnie a válsághelyzeteket. Ez az egyik pont, amelyhez ragaszkodunk”. A Vatikán korábban azt is leszögezte, hogy nem áll módjában kifizetni a tagsághoz kért jelentős, egymilliárd dolláros hozzájárulást sem. Antonio Tajani olasz külügyminiszter szerdán közölte, hogy ő képviseli Olaszországot a találkozón.

„Elmegyek Washingtonba a Béketanács első ülésére, hogy Olaszország, amely vezető szereplő a mediterrán térségben, jelen legyen, amikor döntések születnek Gáza újjáépítéséről és Palesztina jövőjéről” – magyarázta a miniszter.