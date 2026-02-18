Keresztbe tett a jég az orosz exportnak

Lelassult az orosz exportcikkek északi-tengeri továbbítása, mert sok hajó a Finn-öbölben rekedt a vastag jég miatt. Az orosz olaj máris drágul a jéghelyzet következtében, a Magyarország által tengeren várt orosz kőolaj azonban más útvonalon érkezik.

Már a teljes leállás fenyegeti azon teherhajók útját, amelyek a Finn-öblön keresztül kívánnak orosz exportcikkeket juttatni a világpiacra. A jégtörő kevés, emiatt korlátozások is vonatkoznak az öbölbe érkezett hajókra. Hiány van továbbá azokból a búvárokból, akik elvégeznék a hajók kötelező víz alatti ellenőrzését – írja a Világgazdaság.

A kialakult helyzetről az orosz Kommerszant című lap számolt be vállalatoktól és iparági szövetségektől származó levelek alapján. Forrásai állítását az orosz közlekedési minisztérium megerősítette, mondván a Finn-öböl jégviszonyai eltérnek a várttól, a jég vastagsága március elejére meghaladja a 0,3–0,4 métert.

A gyorsan és folyamatosan romló jégviszonyok miatt a kikötőkapitányok közlekedési korlátozásokat vezettek be. A szentpétervári Nagykikötő kapitányának február 16-i rendelete értelmében például a jégerősítés nélküli hajók csak egyéni "jégkísérettel" (jégtörő-kísérettel) közlekedhetnek, ha a jég vastagsága 15–30 centiméter. Hasonló korlátozást vezettek be Uszty-Luga kikötőjében is.

Egy hajó átlagosan 8-12 óra alatt tud belépni a kikötőbe – ezt a Tengeri Kereskedelmi Kikötők Szövetsége panaszolta az Andrej Nyikityin közlekedési miniszternek. Ugyanennyi idő kell a kikötő elhagyásához.

Az Orosz Acél vállalat szerint a korlátozások gyakorlatilag megbénítják a fémtermékek exportját az Északnyugati-medence tengeri kikötőin keresztül. Hiába szállíttatják a vásárlók a kohászati rakományokat jégosztályozott flottákkal, ha a Balti-medencében nem jutnak hozzá a kötelező, egyedi jégtörő-kísérethez. Egy ilyen kíséret 16-24 órán át tart.

Továbbra is kötelező a Finn-öböl kikötőibe külföldi kikötőkből belépő összes hajó víz alatti ellenőrzése, videofelvétellel. Ezeket a búvárellenőrzéseket azonban lehetetlen teljes körűen lebonyolítani az egyik panasz szerint. A Balti-tengeren októbertől januárig egy hajó ellenőrzése átlagosan 11 óra 27 percig tart.

De késlekedik az import is. Az új szabályozás miatt a Ruszal késve jut hozzá a működéséhez szükséges timföldhöz, ami a szentpétervári Nagy Kikötőn keresztül érkezne. Elsőbbségi jégtörő segítséget azonban csak a sürgősségi hajók, a veszélyes rakományt szállítók és a rendszeres útvonalon közlekedő hajók kapnak. A szárazáru-szállító hajókat, beleértve az alumínium-oxidot szállítókat is, utoljára szolgálják ki. Az alumíniumolvasztóknak már nincs elég nyersanyaguk, fenyeget a leállásuk. Alekszandr Maszko, az Első Kikötői Társaság vezetője úgy látja, hogy a korlátozások miatt csökkenhet, akár le is állhat a kulcsfontosságú exportcikkek termelése. Elsősorban vasról, színesfémekről, ásványi műtrágyákról és egyéb termékekről van szó.

A szervezet a balti-tengeri jégtörő flotta megerősítését, valamint a nem veszélyes rakományok víz alatti ellenőrzésének ideiglenes szüneteltetését kéri súlyos jégviszonyok esetére.

A Kommerszant szénipari forrása szerint a hajók víz alatti ellenőrzése tonnánként 0,50–1,50 dollárral növeli az exportlogisztikai költségeket. Csak a szénipar éves, ilyen költségeit több százmillió dollárra becsüli.

A Közlekedési Minisztérium válasza szerint Roszmorport állami vállalat 11 jégtörője kínál majd kíséretet a Balti-tengeren a 2025-2026-os téli szezonban. Kidolgoznak továbbá egy tervet az egyedi jégtörő-értékelés egységesítésére, hogy bizonyos, alacsony jégosztályú hajók is közlekedhessenek jeges vízen.

A Gyelo csoport szerint utoljára több mint 15 éve volt hasonló időjárás. A csoport balti termináljai normálisan működnek, a Gyelónak nincs olyan hajója, amely jégtörő kíséretre várna.

Egy másik orosz lap szerint további orosz kikötőkben is korlátozásokat vezettek be, de a helyzet rendeződik. Azonban a korlátozás sújtja azokat a hajókat is, amelyek Oroszországból olajat, kőolajtermékeket és LNG-t exportálnak.

Magyarország is tengeri úton vár orosz eredetű kőolajat, miután a termék tranzitját Ukrajna leállította. Lépését hivatalosan a Barátság kőolajvezetékhez tartozó létesítmény háborús sérülésével magyarázza. A károkat azonban állítólag már elhárították, olaj mégsem érkezik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán lépés mögött politikai döntést áll, azaz egy arra történő reagálás, hogy a magyar kormány nem támagatja Ukrajna uniós csatlakozását.

A Mol az orosz olaj nélkül maradt finomítóinak tengeri úton rendelt orosz olajat, erre az Oroszország elleni uniós szankciók lehetőséget adnak. Az olaj jó eséllyel a dél-orosz novorosszijszki kikötőből indul majd a horvátországi olajterminálra, vagyis a magyar importot nem érinti a Finn-öbölben tapasztalt, szokásosnál nagyobb jegesedés. Az új import megérkezéséig szükség lehet az ország biztonsági kőolaj- és olajtermék-készleteire is. A Mol már kérte az Energiaügyi Minisztériumot, hogy használhassa ezeket a tartalékokat.