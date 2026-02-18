2026. február 18., szerda

Külföld

J. D. Vance: Európának a „szó igazi értelmében" kell szövetségesnek lennie

Az amerikai alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban foglalta össze az amerikai adminisztráció üzenetét Európa felé

MH/MTI
 2026. február 18. szerda. 8:48
Frissítve: 2026. február 18. 9:44
J.D. Vance Hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy évben az „európaiak jórészt megfeledkeztek arról”, hogy az amerikai kormányzat azért fogalmaz meg az európai határvédelemmel, Európa védelmi kiadásaival és az európai gazdasággal kapcsolatban várakozásokat, mert azt akarja hogy „Európa fellendüljön és sikeres legyen”.

J. D. Vance: Európának a „szó igazi értelmében" kell szövetségesnek lennie
J.D. Vance amerikai alelnök szerint Európának a szó igazi értelmében kell szövetségesnek lennie
Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Az alelnök megállapította, nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok ne szeretné Európát, vagy ne tisztelné a szövetségeseit, és hozzátette, hogy véleménye szerint az európaiak „szándékosan tesznek saját magukkal rosszat”, és „azt akarjuk, hogy ez álljon meg”.

Megjegyezte, hogy a Washingtonból érkező üzenet megértésében előrelépés történt, és azt mondta, hogy az egyes európaiak körében az meghallgatásra talál, másoknál viszont „süket fülekre”.

J. D. Vance szerint az amerikai elvárások közül a védelmi kiadások növelése teljesül.

A határok védelmének erősítése annak érdekében, hogy Európa fenntartsa civilizációs egységét „kis mértékben” történik, ahogy kis mértékben történtek lépések annak érdekében, hogy komolyabban vegyék a szólás szabadságát – mondta az Egyesült Államok alelnöke, hozzátéve, hogy Washington a jelenleginél több cselekvést vár el Európától.

