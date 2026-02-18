Külföld
J. D. Vance: Európának a „szó igazi értelmében" kell szövetségesnek lennie
Az amerikai alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban foglalta össze az amerikai adminisztráció üzenetét Európa felé
Az alelnök megállapította, nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok ne szeretné Európát, vagy ne tisztelné a szövetségeseit, és hozzátette, hogy véleménye szerint az európaiak „szándékosan tesznek saját magukkal rosszat”, és „azt akarjuk, hogy ez álljon meg”.
Megjegyezte, hogy a Washingtonból érkező üzenet megértésében előrelépés történt, és azt mondta, hogy az egyes európaiak körében az meghallgatásra talál, másoknál viszont „süket fülekre”.
J. D. Vance szerint az amerikai elvárások közül a védelmi kiadások növelése teljesül.
A határok védelmének erősítése annak érdekében, hogy Európa fenntartsa civilizációs egységét „kis mértékben” történik, ahogy kis mértékben történtek lépések annak érdekében, hogy komolyabban vegyék a szólás szabadságát – mondta az Egyesült Államok alelnöke, hozzátéve, hogy Washington a jelenleginél több cselekvést vár el Európától.