Az Európai Bizottság beleavatkozik az országok belügyeibe?

Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának februári jelentése szerint az Európai Bizottság és több tagállami szereplő cenzúra- és beavatkozási mechanizmusokat működtetett a digitális térben, amik nyíltan avatkoznak bele az európai választási folyamatokba, és káros hatással vannak a szólásszabadság globális helyzetére is.

A 159 oldalas bizottsági jelentés sorra megvizsgálta az elmúlt tíz évben meghozott demokráciát és a szólásszabadságot korlátozó intézkedéseket az Európai Unióban. A beavatkozások egyik legkirívóbb példája a 2024-es román elnökválasztás első fordulós eredményének megsemmisítése volt. A hivatalos indoklás szerint, ami mellett uniós vezetők is kiálltak, egy orosz hátterű TikTok-kampány járult hozzá Calin Georgescu elnökjelölt győzelméhez, ám ennek bizonyítékai már akkor is ingatag lábakon álltak - írja a hirado.hu.

A TikTok saját adatai azonban nem támasztották alá a vádakat a több tízezer felhasználói fiókból álló befolyásoló hálózatokról.

„A TikTok nem talált semmilyen bizonyítékot az összehangoltan működő 25 ezer fős hálózat vádjára…” - idézi a jelentés a TikTok hivatalos válaszát, amit a közelmúltban az Európai Bizottság kérdéseire válaszul küldtek meg.

A jelentés kiemelte, hogy a román sajtóban már 2024 decemberében olyan sajtóinformációk jelentek meg, amelyek arról szóltak, hogy a beavatkozásként emlegetett kampányt valójában egy másik román politikai erő finanszírozta az erőviszonyok befolyásolására.

Az ingatag vádak alapján megsemmisített eredményeket azóta sem állították helyre, a megismételt választáson – ahol Georgescu 2025 májusában az eltiltás miatt nem indulhatott el – végül az EU által is preferált Nicusor Dan győzött.

Az amerikai bizottság jelentése rögzíti, hogy nemcsak a román hatóságok, hanem maga az Európai Bizottság az állítólagos orosz beavatkozásra hivatkozva sürgette tovább a Georgescuhoz köthető politikai tartalmak cenzúráját.

A jelentés szerint Brüsszel az elmúlt tíz évben tudatosan épített fel nyomásgyakorlási csatornákat, és ezekkel sikerült elérni, hogy a közösségimédia-platformok világszerte az uniós elvárásokhoz igazították a moderálási szabályaikat. A mostanra kiépült szabályrendszer tehát nem egy hirtelen jött szabályozás, hanem egy hosszú stratégia csúcspontja – és mivel a globális platformok egységes szabályokkal dolgoznak, a hatása nem áll meg Európa határán, így az amerikai online szólásszabadságot is érintheti a jelentés szerint.