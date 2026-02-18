Halottak útlevelét használva szöktek hadkötelesek külföldre

Az ukrán rendvédelmi szervek lelepleztek egy olyan csalást, amelynek keretében hadköteles férfiakat szöktettek külföldre egyebek között halott emberek útlevelének felhasználásával - közölte kedden az ukrán főügyészség hivatala a Telegramon.

"A Lvivi régióban leplezték le a csaló hálózatot, amely elhunyt személyek útlevelének felhasználásával működött" - áll a közleményben.

A nyomozás adatai szerint a sémát egy vámellenőr működtette, és bevont egy olyan sofőrt, akinek joga volt külföldre utazni, valamint egy határrendészt is.

"A határátkelésre nem jogosult férfiakat idős, illetve elhunyt emberek útlevelével szállították át. Az illegális határátlépők aztán külföldön már saját útlevelüket használták. A szolgáltatás ára 15 ezer dollár (4,8 millió forint) volt fejenként" - ismertette a vádhatóság.

A gyanúsítottaknak ily módon több embert sikerült külföldre juttatniuk, köztük egy olyat, aki önkényesen elhagyta katonai szolgálati helyét.

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentették.