Közösen lépnek fel az irániak, az oroszok és a kínaiak

Közös hadgyakorlatot tartanak a Hormuzi-szorosban az iráni, az orosz és a kínai hadiflotta egységei, ezért Oroszország és Kína hadihajókat vezényel a térségbe – ezt Nyikolaj Patrusev, orosz elnöki tanácsadó közölte az EurAsia Daily szerint.

Nyikolaj Patrusev elmondta, a Tengeri biztonsági övezet — 2026 fedőnevű hadgyakorlat miatt döntöttek a hadihajók mozgósításáról.

„A „Tengeri biztonsági övezet — 2026 gyakorlat” relevánsnak bizonyulhat a Hormuzi-szorosban, ahová Oroszország, Kína és Irán küldte hajóit” – mondta Nyikolaj Patrusev.

A szóban forgó gyakorlat február végén lesz az Indiai-Óceán északi részén. Az irániak az oroszokkal és a kínaiakkal közösen 2019 óta tartanak hasonló tengeri hadgyakorlatokat. Ezeknek célja az EurAsia Daily szerint a globális tengeri kereskedelem biztonságának megerősítése. A három ország haditengerészeti erőinek közös fellépése magukban foglalják a kalózkodás elleni küzdelmet, a tengeri terrorizmus elleni küzdelmet és a mentési műveletek végrehajtását.

A hadművelet egyúttal erős üzenetet küld az Egyesült Államok felé is, amely január és február során folyamatosan csoportosított át haditechnikai eszközöket az iráni térségbe – írja a hirado.hu.