Félnek Trump haragjától
Az orosz csapatok az elmúlt hónapokban következetesen támadásokat hajtottak végre közvetlenül a béketárgyalások előtt és után
Rámutatnak, hogy az orosz csapatok következetesen hajtottak végre támadásokat, amelyek körülbelül 400-700 drónból és rakétából álltak, az elmúlt hónapokban, közvetlenül a nagy tárgyalások előtt és után, mint például az USA-Oroszország csúcstalálkozó Alaszka 2025 augusztusában, az USA-Ukrajna tárgyalások Genfben 2025 novemberében, az USA-Oroszország tárgyalások Moszkvában 2025 novemberében, az USA-Ukrajna-Európa és az USA-Oroszország tárgyalások 2025 decemberében, valamint a két fordulóban zajló USA-Ukrajna-Oroszország tárgyalások Abu Dhabiban 2026 január végén és február elején, számol be a Unian.
„A jelenleg legnagyobb orosz csapásmérő csomag a háború keretében 823 drónból és rakétából állt 2025 szeptemberének elején, és az összes csapásmérő csomag, amelyet az orosz csapatok indítottak el ezeknek a kétoldalú és háromoldalú tárgyalásoknak a keretében, jelentősen elmarad ettől a rekordtól” – jegyzik meg az ISW-ben.
Ugyanakkor 2025 nyarán az ukrán tisztviselők figyelmeztették, hogy Oroszország a közeljövőben több mint 1000 drónra kívánja növelni csapásmérő csomagjait.
„Oroszország valószínűleg szándékosan csökkenti ezeknek a csapáscsomagoknak a méretét, hogy fenntartsa a Kreml érdeklődésének látszatát a tartalmas tárgyalások iránt, és elkerülje Trump haragját” - vélik az ISW-ben.