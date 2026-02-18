Félnek Trump haragjától

Oroszország az elmúlt hónapokban nagy csapásokat mért Ukrajnára a két- és háromoldalú tárgyalások előtt és után, de úgy tűnik, hogy nem használja ki teljes mértékben támadási képességeit, hogy ne bosszantsa fel Donald Trump amerikai elnököt. Erről írnak az Háborúkutató Intézet (ISW) elemzői.

Rámutatnak, hogy az orosz csapatok következetesen hajtottak végre támadásokat, amelyek körülbelül 400-700 drónból és rakétából álltak, az elmúlt hónapokban, közvetlenül a nagy tárgyalások előtt és után, mint például az USA-Oroszország csúcstalálkozó Alaszka 2025 augusztusában, az USA-Ukrajna tárgyalások Genfben 2025 novemberében, az USA-Oroszország tárgyalások Moszkvában 2025 novemberében, az USA-Ukrajna-Európa és az USA-Oroszország tárgyalások 2025 decemberében, valamint a két fordulóban zajló USA-Ukrajna-Oroszország tárgyalások Abu Dhabiban 2026 január végén és február elején, számol be a Unian.

„A jelenleg legnagyobb orosz csapásmérő csomag a háború keretében 823 drónból és rakétából állt 2025 szeptemberének elején, és az összes csapásmérő csomag, amelyet az orosz csapatok indítottak el ezeknek a kétoldalú és háromoldalú tárgyalásoknak a keretében, jelentősen elmarad ettől a rekordtól” – jegyzik meg az ISW-ben.

Ugyanakkor 2025 nyarán az ukrán tisztviselők figyelmeztették, hogy Oroszország a közeljövőben több mint 1000 drónra kívánja növelni csapásmérő csomagjait.

„Oroszország valószínűleg szándékosan csökkenti ezeknek a csapáscsomagoknak a méretét, hogy fenntartsa a Kreml érdeklődésének látszatát a tartalmas tárgyalások iránt, és elkerülje Trump haragját” - vélik az ISW-ben.