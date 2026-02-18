Külföld
Elon Musk sötét bőrű akar lenni?
Az üzletember egy bejegyzésére reagált
2021-ben és 2025-ben a Time magazin az Év emberének választotta
Fotó: AFP/Brendan Smialowski
Az üzletember egy másik felhasználó bejegyzésére reagált, amelyben a Netflix befogadó stratégiáját gúnyolta. A kép egy mesterséges intelligencia által generált plakátot ábrázolt: a szerző szerint egy Elon Musk életéről szóló sorozatban a vállalkozó színes bőrű személyként szerepelne.
„Kérlek, tedd ezt lehetővé, fantasztikus lenne” – írta Musk az az X-en.