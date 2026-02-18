2026. február 18., szerda

Előd

Külföld

Elon Musk sötét bőrű akar lenni?

Az üzletember egy bejegyzésére reagált

MH
 2026. február 18. szerda. 12:36
Az amerikai milliárdos Elon Musk azt javasolta a Netflix streaming szolgáltatásnak, hogy forgassanak egy sorozatot, amelyben ő színes bőrűként jelenne meg.

2021-ben és 2025-ben a Time magazin az Év emberének választotta
Fotó: AFP/Brendan Smialowski

Az üzletember egy másik felhasználó bejegyzésére reagált, amelyben a Netflix befogadó stratégiáját gúnyolta. A kép egy mesterséges intelligencia által generált plakátot ábrázolt: a szerző szerint egy Elon Musk életéről szóló sorozatban a vállalkozó színes bőrű személyként szerepelne.

„Kérlek, tedd ezt lehetővé, fantasztikus lenne” – írta Musk az az X-en.

