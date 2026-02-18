2026. február 18., szerda

Előd

Orosz-ukrán háború

Külföld

Amerikai és holland vadászpilóták védik Ukrajnát az orosz rakétatámadásoktól

A nemzetközi egység ukrán és nyugati pilótákból áll

MH
 2026. február 18. szerda. 20:51
Tapasztalt F-16-os pilóták az Egyesült Államokból és Hollandiából támogatják Ukrajnát az orosz rakétatámadások visszaszorításában, és együtt dolgoznak Kijev légterének védelmén.

Amerikai és holland vadászpilóták védik Ukrajnát az orosz rakétatámadásoktól
A lengyelek vadászgépeket rendeltek az ukrán-lengyel határhoz (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/StockTrek Images/Timm Ziegenthaler

Kijev nyilvánvalóan a nyugati katonai veteránok támogatására támaszkodik a orosz támadások elleni küzdelemben. Az EuroMaidan Press beszámolója szerint az elmúlt hetekben tapasztalt F-16-os pilótákat állomásoztattak az Egyesült Államokból és Hollandiából az ukrán fővárosban, hogy megerősítsék a légtér védelmét.

A nemzetközi egység ukrán és nyugati pilótákból áll, és kifejezetten orosz rövid hatótávolságú rakéták és Shahed drónok elfogására van kiképezve.

Az ukrán védelmi tisztviselők hangsúlyozzák, hogy a helyi személyzet csak részben ismeri a rendszereket, míg a nyugati szakértők több éves tapasztalattal rendelkeznek azok kezelésében.

A külföldi pilóták hat hónapos rotációs alapon dolgoznak, hivatalos rang nélkül az ukrán fegyveres erőkben, és szerződésüket szükség szerint meghosszabbíthatják. Vannak közöttük vannak afganisztáni harci tapasztalattal rendelkező amerikai veteránok, valamint európai csúcskategóriás taktikai légvédelemre szakosodott repülési iskolákból érkezett holland szakemberek.

