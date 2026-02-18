2026. február 18., szerda

Előd

Külföld

A CIA volt igazgatója elárulta, mi lesz a háború után

„Ez Ukrajna legnagyobb generációja”

MH
 2026. február 18. szerda. 21:17
Petreus szerint Ukrajna tapasztalatai példaként szolgálhatnak a szövetségesek számára világszerte.

A CIA volt igazgatója elárulta, mi lesz a háború után
David Petreus, a CIA volt igazgatója 2011-ben
Fotó: Wikipedia/U.S. Navy Petty Officer 1st Class Chad J. McNeeley

A CIA volt igazgatója, David Petreus nagyra értékelte az ukrán katonai-ipari komplexum háború alatti átalakulását, és az ukránokat „Ukrajna legnagyobb generációjának” nevezte, írja az Oboz.UA.

A CIA volt igazgatója szerint az ukrán katonai-ipari komplexum a holnap technológiáit gyártja a mai háborúhoz.

„Ez Ukrajna legnagyobb generációja. Amikor a harcok véget érnek, Ukrajnát a Nyugat legnagyobb katonai-ipari komplexumaként fogjuk látni, amely egy teljesen új országot épít, amelynek középpontjában az új technológiák és az új gazdasági kezdeményezések állnak” – véli Petreus.

Véleménye szerint Ukrajna tapasztalatai példaként szolgálhatnak a szövetségesek számára világszerte. Petreus úgy véli, hogy nekik felül kell vizsgálniuk megközelítéseiket és meg kell újítaniuk a hadsereg technológiáit, figyelembe véve a harci műveletek mai realitásait a szárazföldön, a levegőben és a tengeren.

