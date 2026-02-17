2026. február 17., kedd

Előd

Külföld

Trump világosan kijelentette, mit kell tennie Ukrajnának

Odacsapott az asztalra az amerikai elnök

MH
 2026. február 17. kedd. 11:19
A héten megkezdődnek Genfben a háromoldalú: amerikai-orosz-ukrán tárgyalások arról, hogyan és milyen körülmények között lehetne megteremteni a békét keleti szomszédunknál.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Alexandra Beier

Hétfőn este a Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának vezetésével meg is érkeztek a svájci nagyvárosba az ukránok, akiktől Donald Trump amerikai elnök elvárja, hogy aktívan vegyenek részt az egyeztetéseken.

Az amerikai elnök szerint Kijevnek mielőbb be kell kapcsolódnia a párbeszédbe, hiszen az ukránok aktív jelenlétét a tárgyalási folyamat ezen szakaszában elengedhetetlennek tartja.

Rusztem Umerov szerint a tárgyalások menetrendjét korábban már egyeztették, az ukrán delegáció felkészült a megbeszélésekre, szerintük konstruktívan állnak hozzá és készek a párbeszédre a biztonsági és humanitárius kérdésekben. Ez a harmadik alkalom, hogy az amerikaiak, az oroszok és az ukránok tárgyalóasztalhoz ülnek, legutóbb ez Abu-Dzabiban történt meg - írja a Mandíner.

