Külföld
Trump világosan kijelentette, mit kell tennie Ukrajnának
Odacsapott az asztalra az amerikai elnök
Hétfőn este a Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának vezetésével meg is érkeztek a svájci nagyvárosba az ukránok, akiktől Donald Trump amerikai elnök elvárja, hogy aktívan vegyenek részt az egyeztetéseken.
Az amerikai elnök szerint Kijevnek mielőbb be kell kapcsolódnia a párbeszédbe, hiszen az ukránok aktív jelenlétét a tárgyalási folyamat ezen szakaszában elengedhetetlennek tartja.
Rusztem Umerov szerint a tárgyalások menetrendjét korábban már egyeztették, az ukrán delegáció felkészült a megbeszélésekre, szerintük konstruktívan állnak hozzá és készek a párbeszédre a biztonsági és humanitárius kérdésekben. Ez a harmadik alkalom, hogy az amerikaiak, az oroszok és az ukránok tárgyalóasztalhoz ülnek, legutóbb ez Abu-Dzabiban történt meg - írja a Mandíner.