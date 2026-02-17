2026. február 17., kedd

Előd

Tárgyalások folynak magyarországi olajszállítások megoldásáról

Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 13:53
Vállalatokra tartozó ügy a magyarországi orosz olajszállításokkal kapcsolatban az ukrán intézkedések miatt felmerült problémák megoldása, valamint a horvát területen át történő üzemanyag-szállítás lehetősége, amelyről az illetékes vállalatok szintjén tárgyalnak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában újságíróknak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: Anadolu via AFP/Sefa Karacan

„Természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket vállalati szinten vitatnak meg azok a cégek, amelyek biztosítják a szállítást, és amelyeknek szerződéses kötelezettségeik vannak” – mondta.

Közölte, hogy Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival, azonban a helyzetét bonyolítja Ukrajna álláspontja, amely nem engedélyezi a tranzitszállításokat.

„Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen” – nyilatkozott a Kreml szóvivője a vonatkozó kérdésre válaszolva.

Az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások kedden Genfben kezdődő újabb fordulójával kapcsolatban Peszkov kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban aligha lehet még a nap folyamán érdemi hírekre számítani, mert az eszmecsere szerdán is folytatódik, és nem sajtónyilvános.

