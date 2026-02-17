2026. február 18., szerda

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Svédországra nő a nyomás - fokozódik az orosz fenyegetés

A katonai hírszerzés szerint az Oroszország jelentette kockázat az elkövetkező években erősödni fog

MH/ MTI
 2026. február 17. kedd. 23:22
Megosztás

Várhatóan fokozódik az Oroszország jelentette fenyegetés Svédországra az elkövetkezendő években a svéd katonai hírszerzés és biztonsági szolgálat (MUST) kedden közzétett éves jelentése szerint.

Svédországra nő a nyomás - fokozódik az orosz fenyegetés
A svéd hatóságok felkészülnek a növekvő biztonsági kihívásokra
Fotó: AFP/TT News Agency/Janerik Henriksson

A jelentést bemutató Thomas Nilsson, a szervezet vezetője leszögezte, hogy az ország biztonsági helyzete az utóbbi időben romlott, hozzátéve, hogy a fenyegetések „súlyosabbak lettek és várhatóan nőni fognak”.

A beszámoló szerint Oroszország műveleti tervet dolgozott ki Svédország és a NATO többi tagállama ellen, és növelni fogja hadi kapacitásait a skandináv országgal szomszédos területein.

A hírszerzés szerint több jel utal arra, hogy Moszkva kiterjesztette a hibrid hadviselést is, amely 2030-ig vélhetően tovább fokozódik majd, mind gyakoriságát, mind területét illetően.

Nilsson ezzel összefüggésben példaként említette fel a Svédországgal szomszédos Lengyelország, valamint a balti államok területén elkövetett szabotázsakciókat, és figyelmeztetett arra, hogy Oroszország három-öt éven belül képes lenne átvenni az irányítást a határ menti térségek kisebb, stratégiailag fontos területein.

A svéd biztonsági és hírszerző szolgálata (SAPO) januárban szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a biztonsági helyzet romlására kell számítani a skandináv országban, Oroszországot, Kínát és Iránt nevezve meg veszélyforrásként.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink