Külföld
Oroszországban megszűnik a kommunikáció?
Az FSZB felszólítására a szolgáltatóknak mostantól le kell állítaniuk a távközlést
A készülő jogszabály előírja, hogy a szolgáltatók kötelezhetők a távközlési szolgáltatások szüneteltetésére, ha az FSZB nemzetbiztonsági okból, például a terrorizmus elleni küzdelem érdekében utasítja őket erre.
Ivan Lebegyev, a digitális átállásért felelős minisztérium helyettes vezetője a módosítások szükségességét a szolgáltatókkal szembeni számos bírósági keresettel indokolta. Rámutatott, hogy dróntámadás esetén korlátozni kell például a mobilkommunikációt.
A távközlési törvény módosítását a kormány készítette elő, és tavaly novemberben terjesztette a parlament elé. Az alsóház első olvasatban január végén hagyta jóvá a változtatásokat.
Az orosz szövetségi távközlési törvény a kommunikációs szolgáltatást üzenetek fogadására, feldolgozására, tárolására és továbbítására irányuló tevékenységként határozza meg. A szolgáltató jogi személyként vagy egyéni vállalkozóként engedély alapján működhet. A törvénymódosítás a távközlés minden formájára vonatkozik, beleértve a vezetékes internetet és a mobilkommunikációt is.