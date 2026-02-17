Külföld
Lezárultak a genfi tárgyalások mára
Az egyeztetések több mint négy órán át tartottak
„Az Egyesült Államok közvetítésével zajló háromoldalú béketárgyalások politikai része ma lezárult Genfben” – áll a közleményben.
A tárgyalások több mint négy órán át tartottak. A Reuters megjegyzi, hogy a két fél katonai képviselői továbbra is konzultálnak.
Ugyanakkor a TASS ügynökség forrása arról számolt be, hogy a genfi háromoldalú tárgyalások még nem fejeződtek be.
Korábban arról számoltak be, hogy az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország és Franciaország nemzetbiztonsági tanácsadói február 17-én Genfben, a tárgyalások alkalmával találkozhatnak az amerikai és az ukrán csapatokkal.
Február 17. és 18. között újabb tárgyalássorozatra kerül sor Oroszország és Ukrajna között Genfben, a fő téma az energia lesz. Az orosz küldöttséget Vlagyimir Medinszkij vezeti - írta meg a Lenta.ru.