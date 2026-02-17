A Reuters hírügynökség egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy lezárult az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között Genfben az ukrán konfliktus rendezéséről folytatott háromoldalú tárgyalások első napjának politikai része.

Ukrán zászlókat viselő tüntetők állnak az ENSZ irodája előtt, miközben 2026. február 17-én és 18-án Genfben új tárgyalási forduló zajlik az orosz, ukrán és amerikai tárgyalófelek között, amelynek célja megoldást találni az Ukrajnában négy éve dúló harcokra

„Az Egyesült Államok közvetítésével zajló háromoldalú béketárgyalások politikai része ma lezárult Genfben” – áll a közleményben.

A tárgyalások több mint négy órán át tartottak. A Reuters megjegyzi, hogy a két fél katonai képviselői továbbra is konzultálnak.

Ugyanakkor a TASS ügynökség forrása arról számolt be, hogy a genfi ​​háromoldalú tárgyalások még nem fejeződtek be.

Korábban arról számoltak be, hogy az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország és Franciaország nemzetbiztonsági tanácsadói február 17-én Genfben, a tárgyalások alkalmával találkozhatnak az amerikai és az ukrán csapatokkal.

Február 17. és 18. között újabb tárgyalássorozatra kerül sor Oroszország és Ukrajna között Genfben, a fő téma az energia lesz. Az orosz küldöttséget Vlagyimir Medinszkij vezeti - írta meg a Lenta.ru.