2026. február 17., kedd

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Kijev elzárhatja az olajcsapot Magyarország felé

Az energetikai konfliktus diplomáciai válsággá is fajulhat

MH
 2026. február 17. kedd. 15:31
Megosztás

A magyar kormány a napokban jelentette be, hogy egy légicsapás következtében még januárban megsérült a vezeték. A helyreállítás azóta megtörtént, ám a kijevi kormány, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyelőre nem engedélyezte a szállítások újbóli megindítását.

Kijev elzárhatja az olajcsapot Magyarország felé
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Szakértők ezt durva nyomásgyakorlásként értékelik és a magyar kormány álláspontja is az, hogy Zelenszkijék így próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra, hogy az bólintson rá Európai Uniós csatlakozásukra.

Vállalatokra tartozó ügy a magyarországi orosz olajszállításokkal kapcsolatban az ukrán intézkedések miatt felmerült problémák megoldása, valamint a horvát területen át történő üzemanyag-szállítás lehetősége, amelyről az illetékes vállalatok szintjén tárgyalnak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában újságíróknak.

„Természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket vállalati szinten vitatnak meg azok a cégek, amelyek biztosítják a szállítást, és amelyeknek szerződéses kötelezettségeik vannak” – mondta.

Közölte, hogy Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival, azonban a helyzetét bonyolítja Ukrajna álláspontja, amely nem engedélyezi a tranzitszállításokat - írja a Mandiner.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink