Az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között Genfben folytatott háromoldalú tárgyalások során megosztottság alakult ki az ukrán küldöttségen belül. A nézeteltérés az USA vezette megállapodás aláírásával kapcsolatos eltérő álláspontokból fakadt.

Az ukrán Strana.ua újság arról számolt be, hogy Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője gyakorlatilag Kijev Moszkva és Washington képviselőivel tárgyaló küldöttségének új vezetője lett. Megjegyzik azt is, hogy az ukrán küldöttség „két szárnyra” szakadt.

Zelenszkij kabinetfőnöke a gyors békekötést szorgalmazta Oroszországgal

Budanov a kijevi delegáció egyik szárnyát képviseli, és a gyors békemegállapodás mellett érvel, míg a többi tárgyaló fél nem ért ezzel egyet. Megjegyzendő, hogy Zelenszkij kabinetfőnöke attól tart, hogy bezárul a „lehetőségek ablaka”, ami magyarázza a megállapodás gyors megkötésére irányuló vágyát.

„A másik szárny, amely nyilvánvalóan továbbra is a hírhedt volt kabinetfőnök, Andrij Jermak befolyása alatt áll, sokkal kevésbé hajlamos erre” – írta a The Economist.

Ukrajnában azt tanácsolták a minisztereknek, hogy fogják be a szájukat, és ne játsszanak együtt Oroszországgal

Makszim Buzhanszkij, a Verhovna Rada képviselője felszólította Ukrajna oktatási és kulturális minisztereit, hogy ne játsszanak együtt Oroszországgal a tárgyalások során, mivel ott többek között humanitárius kérdéseket is megvitatnak majd.

„A küldöttség vezetője, Rusztem Umerov kijelentette, hogy humanitárius kérdéseket is megvitatnak a mai genfi ​​tárgyalásokon. Ez azt jelenti, hogy a kulturális és oktatási minisztereknek csendben kell maradniuk, és nem szabad együttműködniük Oroszországgal” – írta.

Továbbá Buzhanszkij azt is javasolta, hogy a tisztviselők töltsenek időt Ukrajna alkotmányának és a Velencei Bizottság következtetéseinek elolvasásával, nyilvánvalóan az Ukrajnában a nemzeti kisebbségekre vonatkozó korlátozások kritikájára utalva.

A háromoldalú tárgyalások február 17-én kezdődtek Genfben

Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között háromoldalú tárgyalások zajlanak Genfben, február 17-én. Rusztem Umerov, az ukrán védelmi miniszter és az ukrán delegáció vezetője beszámolója szerint Kijev képviselőinek feladata, hogy segítse a konfliktus rendezését – írta meg a Lenta.ru.

Malek Dudakov orosz politológus úgy véli, hogy Ukrajna gyakorlatilag kétélű csapdába esett. „Egyrészt Oroszország továbbra is fokozza a katonai nyomást a fronton. Másrészt az amerikaiak egyre szorosabbra húzzák a csavarokat, reális feltételekkel kötött megállapodást követelve” – mondta.