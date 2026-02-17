Elfogytak a rakéták, Németország már nem tud mit küldeni Ukrajnának

Németország gyakorlatilag kimerítette azokat a légvédelmi rakétakészleteit, amelyeket még átadhatna Ukrajnának – jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter a Deutschlandfunk rádiónak adott interjúban.

A politikus azzal indokolta a kritikus fontosságú lőszerek szállításának késedelmét, hogy Németországnak egyszerűen nincs már több ilyen eszköze. - írja a Mandíner

Hozzátette: a még rendelkezésre álló Patriot rakéták amerikai gyártásúak, és ami a gyártósorokról kikerül, az szinte azonnal Ukrajnába kerül, nagyrészt európai – főként német – finanszírozással.

A miniszter szerint más európai országok „többet is tehetnének”, mivel több állam rendelkezik légvédelmi rendszerekkel. Emlékeztetett arra is, hogy Boris Pistorius német védelmi miniszter már korábban felszólította a partnereket saját készleteik felülvizsgálatára. Wadephul hangsúlyozta: Ukrajna nemcsak önmagát védi, hanem Európa szabadságát is, ezért nagyobb szolidaritásra és önállóságra van szükség a védelem és a gazdaság területén.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február közepén új katonai segélycsomagokat jelentett be, amelyekben légvédelmi rakéták is szerepelnek. A The Guardian arról számolt be, hogy az Egyesült Királyságban késik egy lőszergyár beindítása, amelynek 2025 nyarán kellett volna megkezdenie a termelést. A projektet megvalósító BAE Systems szerint a csúszás oka az volt, hogy az építkezés közben döntés született a gyár kapacitásának megduplázásáról.