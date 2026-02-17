Dróntámadás: az orosz olajfinomító lángokban áll

A finomító évente 6,42 millió tonna olajat dolgoz fel, és fontos szerepet játszik az orosz csapatok ellátásában.

Február 17-én éjjel több régiót is Oroszországban drónok támadtak meg. A Kyiv Independent szerint különösen súlyosan érintette a Krasznodar régióban található Ilsky olajfinomítót, ahol a helyi hatóságok jelentései szerint nagy tűz ütött ki.

A lakosok robbanásokról számolnak be

A helyi légvédelmi rendszerek állítólag több mint 20 drónt lőttek le.

A lakosok több mint tíz robbanásról számoltak be Ilsky település közelében, amelyet nagy tűzvész követett a finomítóban. A stratégiailag fontos Krasnodar régió a Fekete-tenger partján fekszik, az elfoglalt Krímmel szemben.

Krasnodar ismét ukrán drónok célpontjává vált

Már vasárnap is eltaláltak egy olajtárolót a régióban. A „Tamanneftegaz olajkikötő elleni támadás” következtében a Fekete-tenger partján fekvő Volna közelében „tűz keletkezett ezen a helyen” – közölte vasárnap az ukrán hadsereg.

A helyi orosz kormányzó, Venjamin Kondratjev korábban bejelentette, hogy egy olajtartály, egy raktár és terminálok megrongálódtak egy drón támadás következtében. Két ember megsérült. Több mint száz tűzoltó vett részt a „több” tűz oltásában, tette hozzá Kondratjev.