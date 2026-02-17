Donald Trump elnök szövetségi beavatkozást rendelt el Washington folyója, a Potomac védelmében, amelyet az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb szennyvízkatasztrófája fenyeget az amerikai főváros térségében.

A Potomac folyó közelében a főváros feletti szakaszon a Maryland államhoz tartozó elővárosi térségben január végén omlott be a mintegy 1,8 méter átmérőjű szennyvízszállító vezeték. Az összegzések szerint január végén és február elején összesen 900 millió litert (242 millió gallon) meghaladó tisztítatlan szennyvíz került a környezetbe.

Az elnök hétfőn Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy a szövetségi hatóságok veszik át az irányítást a január végén történt szennyvízcsatorna-omlás következményeinek kezelésében, amelynek nyomán több mint 900 millió liter tisztítatlan szennyvíz került a környezetbe.

Az intézkedés célja a Potomac folyó védelmén túl Washington biztonságos ivóvízellátásának fenntartása, valamint Washington folyóparti értékeinek megóvása - írta az elnök, aki a történtekért Maryland állam vezetését tette felelőssé.

Donald Trump közölte, hogy a vészhelyzetkezelési hivatal (FEMA) irányítja a munkát, amely érintett a jelenlegi részleges kormányzati leállásban.

Washington körzetében a környezetvédelmi hatóság hétfőn is több százmillió liter, a környezetbe jutott tisztítatlan szennyvíz utáni mentesítésen dolgozott, miközben közegészségügyi figyelmeztetés van érvényben a Potomac folyó 100 kilométert meghaladó szakaszára.

A Potomac folyó közelében a főváros feletti szakaszon a Maryland államhoz tartozó elővárosi térségben január végén omlott be a mintegy 1,8 méter átmérőjű szennyvízszállító vezeték. Az összegzések szerint január végén és február elején összesen 900 millió litert (242 millió gallon) meghaladó tisztítatlan szennyvíz került a környezetbe. A közegészségügyi hatóságok szerint a szennyezés nyomán a colibaktérium folyóvízben mért koncentrációja több mint ezerszeresen haladta meg az egészségügyi határértéket.

A helyieket a hatóságok arra kérték, hogy kerüljék el a vízzel való érintkezést, és háziállataikat se engedjék a víz közelébe, amennyiben a természetet járják.