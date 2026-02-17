Külföld
Az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt
Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy visszafogja a Magyarországgal kapcsolatos kritikáit, nehogy úgy tűnjön, hogy az Európai Bizottság beleszól a választási kampányba
Ursula von der Leyen
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Hoppe
A lap információi szerint: Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke amiatt támogatná ezt a döntést, mert így Brüsszel elkerülné azt a vádat, hogy beleavatkozik a magyarországi választási kampányba – írja a Financial Times alapján a Mandiner.