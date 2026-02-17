2026. február 17., kedd

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt

Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy visszafogja a Magyarországgal kapcsolatos kritikáit, nehogy úgy tűnjön, hogy az Európai Bizottság beleszól a választási kampányba

 2026. február 17. kedd. 12:07
Az Európai Bizottság visszafogja Magyarországgal szembeni bírálatait, és akár 2,4 milliárd eurónyi új EU-forrást is felszabadíthat.

Az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt
Ursula von der Leyen
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Hoppe

A lap információi szerint: Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke amiatt támogatná ezt a döntést, mert így Brüsszel elkerülné azt a vádat, hogy beleavatkozik a magyarországi választási kampányba – írja a Financial Times alapján a Mandiner.

