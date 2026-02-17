Külföld
Az EU az ukrajnai háború elhúzásán, nem pedig annak lezárásán dolgozik
A szomszédságunkban dúló háború Európa békéjét és biztonságát veszélyezteti
Bóka János kiemelte, az orosz-ukrán háború a közvetlen szomszédságunkban Európa békéjét és biztonságát veszélyezteti, ennek a fegyveres konfliktusnak a mielőbbi lezárása elengedhetetlenül szükséges.
A magyar kormány álláspontja, hogy ennek a háborúnak nincsen harctéri megoldása, kizárólag fegyverszünet és tartós békemegállapodás zárhatja le – jelezte.
Hozzátette azonban: az Európai Unió mintha azt gondolná, hogy Ukrajna katonai győzelmet arathat vagy legalábbis az idő Ukrajnának dolgozik. Mindkét megállapítás téves, és az Európai Unió stratégiai hibát követ el akkor, amikor a háború elhúzásán, nem pedig annak lezárásán dolgozik – szögezte le.
Emlékeztetett: az ukrán katonai és gazdasági támogatás túlnyomó részét most már az uniós tagállamok biztosítják, miközben egyre inkább formát ölt az EU esetleges katonai részvétele a konfliktusban.
Kitért arra is, hogy Ukrajna uniós pénzügyi támogatása a háború kitörése óta mintegy 200 milliárd eurót tett ki, miközben Magyarország uniós csatlakozása óta összesen nettó 73 milliárd eurót kapott az EU-tól.