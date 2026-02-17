2026. február 17., kedd

Előd

EUR 378.19 Ft
USD 319.23 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az EU az ukrajnai háború elhúzásán, nem pedig annak lezárásán dolgozik

A szomszédságunkban dúló háború Európa békéjét és biztonságát veszélyezteti

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 21:18
Megosztás

Az Európai Unió stratégiai hibát követ el, amikor az ukrajnai háború elhúzásán, nem pedig annak lezárásán dolgozik – hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden az Országgyűlés európai ügyek bizottságában.

Az EU az ukrajnai háború elhúzásán, nem pedig annak lezárásán dolgozik
Bóka János az európai uniós ügyekért felelős miniszter
Fotó: Facebook/Bóka János

Bóka János kiemelte, az orosz-ukrán háború a közvetlen szomszédságunkban Európa békéjét és biztonságát veszélyezteti, ennek a fegyveres konfliktusnak a mielőbbi lezárása elengedhetetlenül szükséges.

A magyar kormány álláspontja, hogy ennek a háborúnak nincsen harctéri megoldása, kizárólag fegyverszünet és tartós békemegállapodás zárhatja le – jelezte.

Hozzátette azonban: az Európai Unió mintha azt gondolná, hogy Ukrajna katonai győzelmet arathat vagy legalábbis az idő Ukrajnának dolgozik. Mindkét megállapítás téves, és az Európai Unió stratégiai hibát követ el akkor, amikor a háború elhúzásán, nem pedig annak lezárásán dolgozik – szögezte le.

Emlékeztetett: az ukrán katonai és gazdasági támogatás túlnyomó részét most már az uniós tagállamok biztosítják, miközben egyre inkább formát ölt az EU esetleges katonai részvétele a konfliktusban.

Kitért arra is, hogy Ukrajna uniós pénzügyi támogatása a háború kitörése óta mintegy 200 milliárd eurót tett ki, miközben Magyarország uniós csatlakozása óta összesen nettó 73 milliárd eurót kapott az EU-tól.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink