A orosz delegáció kerülőúttal érkezett Genfbe

Az utazáshoz azonban a csoportnak nagy kerülőutat kellett megtennie: a repülési útvonal nem Moszkvából Genfbe vezetett, hanem Ankarába, a Földközi-tengeren át, végül Olaszországon keresztül a svájci tárgyalási helyszínre. Az Európai Unió légterét tehát nagyrészt elkerülték.

A szankciók megnehezítik az utazást

Ennek oka: mivel több delegátus is szerepel az EU szankciós listáján, minden egyes személynek be kellett volna szereznie az áthaladási engedélyt azoktól az EU-országoktól, amelyek felett átrepültek volna. A ZDF oroszországi tudósítója, Armin Coerper a Morgenmagazinban orosz médiaforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy például a Német Szövetségi Köztársaság nem adta meg ezt az engedélyt. Olaszország viszont megadta ezt az engedélyt, állította a újságíró, számol be a focus.de.

Trump: „Ukrajnának jobb, ha gyorsan leül a tárgyalóasztalhoz”

A genfi tárgyalások az USA közvetítésével zajlanak. Központi téma lesz az oroszok által megszállt vagy még mindig igényelt ukrán területek jövője. Donald Trump amerikai elnök sürgeti Kijevet, hogy mielőbb jusson megállapodásra Moszkvával. „Ukrajnának jobb, ha gyorsan leül a tárgyalóasztalhoz” – mondta Trump hétfőn újságíróknak az Air Force One fedélzetén.