2026. február 16., hétfő

Előd

Külföld

Az ukránok 90 százaléka ellenzi a háború idején történő választások megtartását

Zelenszkij kijelentette, hogy rövid fegyverszünet esetén lehetséges a választások megtartása

MH
 2026. február 16. hétfő. 18:37
Az ukrán államfő szerint a választások akkor tarthatók meg, ha két-három hónapra tűzszünet lép életbe. Hangsúlyozta, hogy az elsődleges feltétel a biztonság.

Az ukránok 90 százaléka ellenzi a háború idején történő választások megtartását
Volodimir Zelenszkij kijevi irodájában válaszolt a média munkatársainak
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Az elnök hangsúlyozta, hogy a választások megszervezéséhez jogszabályi változtatásokra van szükség. A vonatkozó döntést a parlamentnek kell meghoznia.

Kifejezte reményét, hogy a Legfelső Tanács képes lesz gyorsan végrehajtani a szükséges változtatásokat. Ugyanakkor a biztonsági tényező továbbra is kulcsfontosságú.

A társadalom álláspontja

A elnök szerint a legtöbb ukrán nem támogatja a háború idején történő választásokat. Kijelentette, hogy a polgárok 90%-a ellenzi ezt a lépést.

„Ha valakit érdekel, mit gondolnak az ukránok, akkor 90% ellenzi, mert megértik, hogy szörnyű dolog most, háború idején, tűz alatt választásokat tartani. Szörnyű, hogy hogyan fognak szavazni a katonáink, akik minket védenek. Nekik szavazniuk kell. Meg kell hallgatnunk őket. Szörnyű, hogy hogyan fognak szavazni 8 millió ember külföldön, de nekik elnököt, parlamentet és helyi hatóságokat kell választaniuk" – mondta Zelenszkij, írja a Cenzor.NET szerint erről a Politico lapnak adott interjúban beszélt az államfő.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a katonák és a külföldön élő állampolgárok részvétele elvi kérdés. Megfelelő feltételek megteremtése nélkül ezt nehéz biztosítani.

Összefoglalta, hogy a választások kérdése közvetlenül függ a biztonsági helyzettől. A végleges döntéseket a társadalom álláspontját figyelembe véve hozzák meg.

