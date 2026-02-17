2026. február 17., kedd

Ukrán kiképzők érkeznek a német hadsereghez

Németország tapasztalatot szerezne a drónok hatástalanításában

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 3:01
Ukrán kiképzőket kap a német hadsereg (Bundeswehr), az erről szóló megállapodást múlt pénteken írta alá a német és az ukrán védelmi tárca – közölte hétfőn a Bundeswehr szóvivője a dpa német hírügynökség megkeresésére.

Ukrán kiképzők érkeznek a német hadsereghez
Az ukrán katonák átfogó tapasztalatra tettek szert olyan területeken, mint például a drónok leküzdése
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

A Bundeswehr azt igyekszik kihasználni, hogy az ukrán katonák átfogó tapasztalatra tettek szert olyan területeken, mint a drónok leküzdése vagy a korszerű technológiák gyors integrációja.

„Azt tervezik, hogy főként a hadsereg csapatkiképző intézményeiben hasznosítják az ukrán katonák tapasztalatait” – mondta a szóvivő.

