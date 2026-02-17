Külföld
Ukrán kiképzők érkeznek a német hadsereghez
Németország tapasztalatot szerezne a drónok hatástalanításában
Az ukrán katonák átfogó tapasztalatra tettek szert olyan területeken, mint például a drónok leküzdése
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko
A Bundeswehr azt igyekszik kihasználni, hogy az ukrán katonák átfogó tapasztalatra tettek szert olyan területeken, mint a drónok leküzdése vagy a korszerű technológiák gyors integrációja.
„Azt tervezik, hogy főként a hadsereg csapatkiképző intézményeiben hasznosítják az ukrán katonák tapasztalatait” – mondta a szóvivő.