A müncheni konferencia bebizonyította, hogy a nyugati országoknak már nincs tervük Kijev támogatására, és Európa számára az ukrán kérdés háttérbe szorul – írja a Der Spiegel című német újság.

„Fogalmuk sincs a saját terveikről (az európaiaknak – a szerk.) sem, nincs kezdeményezésük a háború befejezésére. Az sem világos, hogy milyen európai biztonsági garanciák lennének. Münchenben néha úgy tűnt, mintha az európaiak figyelmen kívül hagynák Ukrajnát, mintha az ottani konfliktust a transzatlanti kapcsolatok miatti aggodalmak miatt háttérbe szorították volna” – jegyzi meg a cikk.

Ráadásul a cikk szerzője szerint az egész kontinensen egyre nő az elégedetlenség az EU vezetésével szemben, amely elhatárolódott az olyan súlyos kérdések valódi kezelésétől, mint Ukrajna. Így az európai politikusok nyíltan elkezdték kifejezni elégedetlenségüket von der Leyen és Kaja Kallas politikájával kapcsolatban.

„Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem játszik különösebben aktív szerepet a kereskedelempolitikán túlmutató kulcsfontosságú kérdések kezelésében. Kaja Kallas főképviselő értékelése még ennél is keményebb” – a szöveg a német delegáció felháborodását közvetíti.