Újabb levágott fejek tűntek fel a turistaparadicsomban

Sokkoló felfedezés rázta meg Ecuador partvidékét, ahol brutális kivégzések nyomaira bukkantak. Az ecuadori bandaháború legfrissebb fejleményei szerint nyolc levágott emberi fejet találtak Guayas tartományban egy „lopni tilos” felirat közelében, miközben a szomszédos Manabíban öt fejet kötélre akasztva hagytak egy turisták által látogatott partszakaszon.

Az ecuadori rendőrség bejelentette, hogy nyolc emberi fejet találtak, valamint „lopni tilos” feliratú szórólapokat, így az elmúlt hónapban az országban talált fejek száma 13-ra emelkedett

Az ecuadori bandaháború hátterében a drogkereskedelmi útvonalak feletti ellenőrzés áll. A hatóságok közlése szerint a Guayas tartományban talált nyolc fej zsákokban volt elhelyezve, mellettük röplapokat hagytak „lopni tilos” üzenettel. A rendőrség szerint a kivégzések bűnszervezetek közötti összecsapásokhoz köthetők – írja a DailyMail alapján az origo.hu.

Ecuadori bandaháború: rendkívüli állapot és újabb vérontás Manabí tartományban

A szomszédos Manabí tartományban, a tengerparti Puerto López városában öt emberi fejet találtak kötelekre akasztva egy népszerű turistastrandon. A figyelmeztető üzenet állítólag a halászokat zsaroló csoportoknak szólt, mivel a drogkereskedő hálózatok gyakran használják a kis halászhajókat illegális szállítmányok mozgatására.

A hatóságok kilenc tartományban – köztük Manabíban is – rendkívüli állapotot vezettek be az erőszakhullám megfékezésére.

A rendőrség ellenőrzési és megfigyelési műveleteket hajtott végre Puerto Lópezben, miután két héten belül több fegyveres támadás is történt.

Egy korábbi mészárlásban hat ember vesztette életét Puerto Lópezben, majd három nappal később a közeli Manta városában újabb hat halálos áldozatot követelt egy fegyveres támadás.

Guayaquil, az ország legnagyobb városa szintén a drogkartellek egyik központja, ahol decemberben egy fegyveres akcióban életét vesztette Mario Pineida korábbi válogatott labdarúgó is.

Turistaparadicsom árnyékában zajló vérontás

Puerto López elsősorban bálnalesről és turizmusáról ismert, ám a drogkartellek területi harca miatt ma már az erőszakhullám egyik jelképes helyszíne lett. Tavaly több mint 9 000 gyilkosságot regisztráltak Ecuadorban, ami minden korábbi rekordot felülmúlt.

A drogkereskedelem és a bűnszervezetek rivalizálása továbbra is komoly biztonsági kihívást jelent Ecuador partvidékén, miközben a hatóságok próbálják megfékezni az egyre véresebb konfliktusokat.

Véres éjszaka Ecuadorban: kínzás és 14 halott

Egy éjszaka alatt 14 ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek az ecuadori támadásokban. A bandaháború néhány áldozatán kínzás nyomait találták.