Újabb halottakat követeltek a lavinák az Alpokban

A két 37 éves férfi Ausztria legnagyobb gleccsersíterepén, a Stubai-gleccseren járt szerencsétlenül. Mivel sötétedéskor nem tértek vissza a sportolásból, nagyszabású keresés indult, végül este fél 10-kor, drónok segítségével azonosították 2115 méteres magasságban a lavina nyomán keletkezett törmelékhalmot, és ásták ki a holttesteket a hóból.

Tirol egyes részein jelenleg magas, az ötfokozatú skálán 4-es lavinariasztás van érvényben a hétvégén hullott hó és a hétfőre várt újabb havazás miatt. A hatóságok szerint veszélyes marad a helyzet az elkövetkező napokban is.

Közben egy torinói kórházban elhunyt a vasárnapi olaszországi hóomlás egy újabb áldozata, és ezzel háromra emelkedett a Valle d’Aosta-i lavina halottjainak száma. A 35 éves férfi életveszélyes sérülésekkel került kórházba, két – 29 és 31 éves – társát már csak holtan tudták kiásni a hótömeg alól. Az áldozatok francia állampolgárok.

A szerencsétlenség vasárnap délelőtt történt Courmayeur ismert sportközpont fölött. Bár a síelők nem az előkészített pályán tartózkodtak, a térségben nem volt érvényben különösebben magas lavinaveszély-jelzés.

A hatóságok további lehetséges áldozatok után kutatnak, mert a sajtójelentésekben hat, a lavina által elsodort síelőről tettek említést.