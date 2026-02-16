Trump mini atomreaktort szállított az Egyesült Államok területén

Az Egyesült Államok vasárnap először szállított repülőgéppel egy kis atomreaktort. A Reuters szerint az úgynevezett Ward mikroreaktort Kaliforniából Utahba szállították. A szállítás egy C-17 katonai repülőgéppel történt, azonban nukleáris fűtőanyag nélkül.

A minibusz méretű reaktort a Hill Air Force Base-en rakodták le. A tesztel az USA azt akarta demonstrálni, hogy az atomenergia gyorsan felhasználhatóvá tehető katonai és polgári célokra.

Nagy elvárások a mikroreaktorokkal szemben

A Trump-kormány a mikroreaktorokban lehetőséget lát az USA energia termelésének bővítésére. A Reuters szerint Donald Trump elnök már 2025 májusában négy rendeletet írt alá az ilyen technológiák alkalmazásának ösztönzésére.

A Valar Atomics által fejlesztett reaktor 2026 júliusáig üzembe kell állnia, és fokozatosan növelni kell kapacitását. Először 100 kilowatt teljesítményt fog nyújtani, később pedig 250 kilowattot, mielőtt elérné teljes 5 megawattos kapacitását. Ez elegendő ahhoz, hogy körülbelül 5000 háztartást lásson el árammal.

A magas költségeket kritizálják

Nem minden szakértő van meggyőződve a mikroreaktorok előnyeiről. Edwin Lyman, a Union of Concerned Scientists nukleáris biztonsági igazgatója a Reutersnek nyilatkozva elmondta: „A mikroreaktoroknak nincs gazdasági haszna.

Még ha a tervek szerint működnek is, az áramot sokkal magasabb költségekkel fogják előállítani, mint a nagy atomerőművek vagy a megújuló energiák, például a szél és a napenergia.” Ezenkívül a kritikusok azzal vádolják az ipart, hogy nem fordít elég figyelmet a radioaktív hulladékok ártalmatlanítására.

Előnyök a távoli régiók számára

A támogatók azonban nagy előnyöket látnak a mikroreaktorok rugalmasságában. Ezeket távoli területeken lehetne használni, ahol eddig a dízelgenerátorok voltak az egyetlen energiaforrás. Ezek rendszeres üzemanyag-ellátást igényelnek, ami drága és logisztikailag bonyolult. A Valar Atomics szerint a mikroreaktorok fenntarthatóbb alternatívát kínálhatnak.

A radioaktív hulladék továbbra is problémát jelent

A keletkező nukleáris hulladék ártalmatlanítása azonban továbbra is kihívást jelent. A Reuters szerint az Energiaügyi Minisztérium több amerikai államban, köztük Utahban is tárgyalásokat folytat, hogy megtalálja a hulladék újrafeldolgozására vagy végleges tárolására alkalmas helyszíneket. A kritikusok azt kifogásolják, hogy a mikroreaktorok tervezői gyakran nem terveznek hosszú távú megoldásokat a hulladék kezelésére.