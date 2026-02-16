Külföld
Trump mini atomreaktort szállított az Egyesült Államok területén
Az amerikai kormány ezt áttörésnek tekinti az energia- és katonai logisztika terén
A minibusz méretű reaktort a Hill Air Force Base-en rakodták le. A tesztel az USA azt akarta demonstrálni, hogy az atomenergia gyorsan felhasználhatóvá tehető katonai és polgári célokra.
Nagy elvárások a mikroreaktorokkal szemben
A Trump-kormány a mikroreaktorokban lehetőséget lát az USA energia termelésének bővítésére. A Reuters szerint Donald Trump elnök már 2025 májusában négy rendeletet írt alá az ilyen technológiák alkalmazásának ösztönzésére.
A Valar Atomics által fejlesztett reaktor 2026 júliusáig üzembe kell állnia, és fokozatosan növelni kell kapacitását. Először 100 kilowatt teljesítményt fog nyújtani, később pedig 250 kilowattot, mielőtt elérné teljes 5 megawattos kapacitását. Ez elegendő ahhoz, hogy körülbelül 5000 háztartást lásson el árammal.
A magas költségeket kritizálják
Nem minden szakértő van meggyőződve a mikroreaktorok előnyeiről. Edwin Lyman, a Union of Concerned Scientists nukleáris biztonsági igazgatója a Reutersnek nyilatkozva elmondta: „A mikroreaktoroknak nincs gazdasági haszna.
Még ha a tervek szerint működnek is, az áramot sokkal magasabb költségekkel fogják előállítani, mint a nagy atomerőművek vagy a megújuló energiák, például a szél és a napenergia.” Ezenkívül a kritikusok azzal vádolják az ipart, hogy nem fordít elég figyelmet a radioaktív hulladékok ártalmatlanítására.
Előnyök a távoli régiók számára
A támogatók azonban nagy előnyöket látnak a mikroreaktorok rugalmasságában. Ezeket távoli területeken lehetne használni, ahol eddig a dízelgenerátorok voltak az egyetlen energiaforrás. Ezek rendszeres üzemanyag-ellátást igényelnek, ami drága és logisztikailag bonyolult. A Valar Atomics szerint a mikroreaktorok fenntarthatóbb alternatívát kínálhatnak.
A radioaktív hulladék továbbra is problémát jelent
A keletkező nukleáris hulladék ártalmatlanítása azonban továbbra is kihívást jelent. A Reuters szerint az Energiaügyi Minisztérium több amerikai államban, köztük Utahban is tárgyalásokat folytat, hogy megtalálja a hulladék újrafeldolgozására vagy végleges tárolására alkalmas helyszíneket. A kritikusok azt kifogásolják, hogy a mikroreaktorok tervezői gyakran nem terveznek hosszú távú megoldásokat a hulladék kezelésére.