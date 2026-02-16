Külföld
Rubio: A Navalnij haláláról szóló jelentés „aggasztó”
A Kreml-kritikus Alekszej Navalnijt állítólag halálos békaméreggel gyilkolták meg
Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország és Hollandia külügyminiszterei a müncheni biztonsági konferencia alkalmával közös nyilatkozatot tettek közzé, amelyben Oroszországot vádolják a mérgezés elkövetésével.
Az amerikai külügyminiszter: a jelentés „aggasztó”
Marco Rubio amerikai külügyminiszter „aggasztónak” nevezte a jelentést. A Reuters szerint egy pozsonyi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nincs okuk kételkedni az európai eredményekben. Ennek ellenére Washington nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz. Rubio hangsúlyozta: „Ez az ő dolguk volt. Ez nem jelenti azt, hogy mi más véleményen vagyunk.”
Az ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij, aki februárban egy orosz büntetőtáborban halt meg, 2020-ban egy emlékmeneten a 2015-ben meggyilkolt Kreml-kritikus Borisz Nyemcovért. Pavel Golovkin/AP/dpa
Oroszország visszautasítja a vádakat
Az orosz kormány tagadja, hogy bármilyen felelőssége lenne Navalnij halálában. A Reuters szerint az orosz külügyminisztérium szóvivője „tiszta propagandának” nevezte a vádakat. Navalnij 2024. február 16-án, 47 éves korában halt meg egy büntetőtáborban az Északi-sarkvidéken.
Navalny özvegye igazolva érzi magát
Navalny özvegye, Julia Navalnaja nem lepődött meg a jelentéseken. „Az első naptól kezdve biztos voltam benne, hogy a férjemet megmérgezték” – mondta a Zeit szerint. Johann Wadephul (CDU) szövetségi külügyminiszter szintén kijelentette, hogy most már egyértelmű, hogy Navalnijt egy orosz fogolytáborban mérgezték meg. Senki sem tudja pontosan, mi történt a halála napján – „kivéve Putyin csatlósait”.
Következmények követelése
Az öt európai szövetséges tájékoztatta a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) főigazgatóját a megállapításairól. A Reuters szerint követelik, hogy Oroszországot vonják felelősségre a vegyi fegyverekről szóló egyezmény és a biológiai fegyverekről szóló egyezmény megsértése miatt.