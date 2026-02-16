Róma szerepe a Béketanácsban

Antonio Tajani külügyminiszter hétfőn védelmébe vette az olasz kormány döntését a Béketanácsban betöltött megfigyelői szerepről, azt hangoztatva, hogy e státusz által Olaszország is aktív szereplővé válhat a közel-keleti béke előmozdításában.

Tajani „helyénvalónak” nevezte a részvételt, mivel Olaszország is „főszereplőként” akar részt venni a testület munkájában, de ezt – az Európai Bizottsághoz hasonlóan – megfigyelői szerepkörben kívánja tenni.

A külügyminiszter elmagyarázta: a választásuk azért esett a megfigyelői státuszra, mivel a Béketanács alapokmányának 9. cikke ellentétes az olasz alkotmánnyal, amely egyértelműen kimondja: Róma csak a többi taggal egyenrangú félként vehet részt nemzetek fölött álló szervekben.

„Azért tesszük ezt, mert már eddig is sokat adtunk Gázának, és továbbra is így fogunk tenni. Azok közé az országok közé tartozunk, amelyek a legtöbbet adták” – mondta Tajani. Kiemelte: Olaszország készen áll az új gázai és palesztin rendőri erők kiképzésére, és növelni kívánja a Rafahban állomásozó csendőrség létszámát. Olaszország közvetlenül érdekelt a Közel-Kelet stabilitásában, és elkötelezett a békeépítés mellett – emelte ki a politikus.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a hétvégén jelentette be, hogy kedden megfigyelőként vesz részt a Béketanács első washingtoni ülésén. A kormányfő már januárban is hangoztatta, hogy Olaszország szívesen csatlakozna a testülethez, de a Béketanács testületi felépítése miatt ezt nem tartotta kivitelezhetőnek, és arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy a csatlakozás megkönnyítése végett változtassa meg az általa létrehozott szervezet felépítését.

Meloni végül szombaton jelentette be, hogy Olaszország megfigyelőként vesz részt a testület munkájában. „Meglátásunk szerint ez jó megoldás arra a nyilvánvaló problémára, amellyel a Béketanácshoz való csatlakozás során szembesültünk az alkotmányos összeegyeztethetőség tekintetében” – fogalmazott a miniszterelnök, aki rámutatott, hogy a közel-keleti helyzet stabilizálására való erőfeszítések terén szükség van az olasz jelenlétre.