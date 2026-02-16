2026. február 16., hétfő

Előd

Külföld

Putyin a tartalékosokat küldi a frontra

Nagy veszteségek a háborúban

MH
 2026. február 16. hétfő. 13:58
Putyin titkos mozgósításra támaszkodik. De ez a stratégia hosszú távon destabilizálhatja az országot.

Putyin a tartalékosokat küldi a frontra
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Maxim Shipenkov

A Telegraph szerint Vlagyimir Putyin elnök „hátsó ajtón keresztül történő mozgósítást” indított el, hogy elkerülje a nyílt toborzási hullám politikai és társadalmi következményeit.

A szokásos féléves behívások helyett, amelyek során körülbelül 130 000 férfit hívnak be, a Kreml egy folyamatos rendszerre támaszkodik, amely elrejti a mozgósított katonák tényleges számát. A tartalékosokat, akiket általában háttérfeladatokra szánnak, közvetlenül a frontra küldik.

A Telegraph szerint ez a titkos mozgósítás még a 2022-es hivatalos részleges mozgósításnál is kiterjedtebb, amely akkor hatalmas tiltakozásokhoz és menekülési hullámhoz vezetett. A Kreml nyilvánvalóan el akarja kerülni a politikai és társadalmi zavargások megismétlődését.

Nagy veszteségek a fronton

A veszteségek az orosz oldalon hatalmasak. A Telegraph szerint Moszkva havonta körülbelül 35 000 katonát veszít. Az orosz fegyveres erők ugyan továbbra is előrenyomulnak, de az előrehaladás minimális – egyes területeken csak 15-75 méter naponta.

A Telegraph párhuzamot von az első világháborúval, amikor a katonai patthelyzet és a gazdasági szükséghelyzet végül a cár bukásához vezetett. Ha a gazdasági helyzet tovább romlik és az emberveszteségek folytatódnak, ez destabilizálhatja Putyin rezsimjét is – írja a brit újság.

A teljes mozgósítás kilátása politikailag kockázatos és társadalmilag destabilizáló, de elkerülhetetlenné válhat, ha a titkos toborzás nem lesz elegendő.

