Oroszország ismét megtámadta Szumi régiót

Különösen súlyosan érintette a támadás a Szumi várost, ahol egy orosz drón egy egészségügyi intézményt talált el. A régió kormányzója, Oleh Hryhorjew szerint ez már a második támadás volt az egészségügyi intézmények ellen ezen a héten.

Oroszország vasárnap ismét megtámadta a Ukrajna északkeleti részén fekvő Szumi régiót. A Kyiv Independent szerint négy ember megsérült, és a helyi infrastruktúra megrongálódott.

Masszív támadások az infrastruktúra ellen

Az ukrán légierő a nap folyamán további orosz dróncsapásokra figyelmeztetett a régióban. Volodimir Zelenszkij elnök arról számolt be, hogy Oroszország a múlt héten mintegy 1300 drónt, több mint 1200 irányított bombát és 50 ballisztikus rakétát lőtt ki Ukrajnára. A „Kyiv Independent” szerint ezek célzott támadások voltak az energetikai infrastruktúra, például erőművek és villamosenergia-hálózatok, valamint lakóövezetek ellen.

A régió továbbra is tűz alatt áll

Szumi közvetlenül az orosz határ mellett fekszik, és a háború kezdete óta folyamatosan támadások célpontja. A Kyiv Independent szerint Oroszország folytatja stratégiáját, amelynek célja, hogy folyamatos támadásokkal nyomást gyakoroljon Ukrajnára. Zelenszkij kijelentette, hogy a támadások nemcsak katonai célpontokat érintenek, hanem a civil lakosság életét is súlyosan befolyásolják.