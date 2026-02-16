Műholdképek rögzítették Kína nukleáris potenciáljának növekedését

Kína gyors ütemben növeli nukleáris arzenálját – állapították meg a The New York Times újság által megkérdezett szakértők a ország atomlétesítményeiről készült műholdas felvételek alapján. A lap szerint a stratégiai létesítményeken végzett aktív munkálatok körülbelül 2019-ben kezdődtek.

A Czutong-völgyben (Szecsuán tartomány) készült felvételeken új bunkerek és erődítmények építése látható. A lap által megkérdezett szakértők feltételezik, hogy ezeket a létesítményeket robbanóanyagok tesztelésére használhatják, bár a modernizáció pontos célja továbbra is tisztázatlan - írja a NYT.

Egy másik létesítmény, a Pindun-völgyben, ahol a szakértők szerint plutóniummagokat gyártanak robbanófejekhez, szintén átalakult. Ott új szellőzőrendszerek és hőelvezető létesítmények jelentek meg.

Nem tudjuk, hány robbanófejet gyártottak, de látjuk a gyár bővítését – mondta Hui Zhang fizikus, megjegyezve, hogy a műholdas felvételek csak korlátozott információt nyújtanak.

Rennie Babiarz, a geotérbeli felderítés szakértője, aki részt vett a felvételek elemzésében, Kína minden nukleáris létesítményét egy mozaikdarabhoz hasonlította. Szerinte, ha az egész képet nézzük, nyilvánvalóvá válik a nukleáris potenciál gyors növekedése, amely 2019 óta felgyorsult.