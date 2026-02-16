2026. február 16., hétfő

Előd

EUR 377.64 Ft
USD 318.28 Ft

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Külföld

NYT: Kína növelte a földalatti bunkerek számát és felgyorsította nukleáris programját

MH
 2026. február 16. hétfő. 18:59
Kína gyors ütemben növeli nukleáris arzenálját – állapították meg a The New York Times újság által megkérdezett szakértők a ország atomlétesítményeiről készült műholdas felvételek alapján. A lap szerint a stratégiai létesítményeken végzett aktív munkálatok körülbelül 2019-ben kezdődtek.

Műholdképek rögzítették Kína nukleáris potenciáljának növekedését
A műholdas felvételek alapján Kína Hszincsiang tartományában épülő új rakétabázis végül 110 silót foglalhat magában
Fotó: AFP/2021 Planet Labs, Inc./Handout

A Czutong-völgyben (Szecsuán tartomány) készült felvételeken új bunkerek és erődítmények építése látható. A lap által megkérdezett szakértők feltételezik, hogy ezeket a létesítményeket robbanóanyagok tesztelésére használhatják, bár a modernizáció pontos célja továbbra is tisztázatlan - írja a NYT.

Egy másik létesítmény, a Pindun-völgyben, ahol a szakértők szerint plutóniummagokat gyártanak robbanófejekhez, szintén átalakult. Ott új szellőzőrendszerek és hőelvezető létesítmények jelentek meg.

Nem tudjuk, hány robbanófejet gyártottak, de látjuk a gyár bővítését – mondta Hui Zhang fizikus, megjegyezve, hogy a műholdas felvételek csak korlátozott információt nyújtanak.

Rennie Babiarz, a geotérbeli felderítés szakértője, aki részt vett a felvételek elemzésében, Kína minden nukleáris létesítményét egy mozaikdarabhoz hasonlította. Szerinte, ha az egész képet nézzük, nyilvánvalóvá válik a nukleáris potenciál gyors növekedése, amely 2019 óta felgyorsult.

