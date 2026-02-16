2026. február 16., hétfő

Előd

Külföld

Magas szerb állami kitüntetést kapott Hankó Balázs

Az állami kitüntetéseket a szerb nemzeti ünnep, az államiság napja alkalmából adta át Aleksandar Vucic

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 18:26
Magas szerb állami kitüntetést, a Szerb Zászló Érdemrend első fokozatát vehette át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a szerb elnöktől Belgrádban hétfőn.

Magas szerb állami kitüntetést kapott Hankó Balázs
Hankó Balázs
Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Az indoklás szerint a kitüntetést a magyar tárcavezető kiemelkedő érdemeiért, egészen pontosan a Szerbia és Magyarország közötti kétoldalú – különösen a kultúra területét érintő – kapcsolatok fejlesztéséhez és erősítéséhez történő hozzájárulásáért kapta.

Az állami kitüntetéseket a szerb nemzeti ünnep, az államiság napja alkalmából adta át Aleksandar Vucic államfő. Az államiság napja február 15. 1804-ben ezen a napon, a Julianus-naptár szerinti gyertyaszentelő napján kezdődött meg a törökök elleni első szerb felkelés, 1835-ben pedig ugyanezen a napon hozták meg az első demokratikus szerb alkotmányt, amellyel kezdetét vette a modern szerb állam kialakítása. 2002 óta ez Szerbia államiságának napja.

