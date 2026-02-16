2026. február 16., hétfő

Előd

EUR 377.64 Ft
USD 318.28 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Kína ismét enyhít importvámjain

Májustól Afrika csaknem minden országa esetében nulla importvámot alkalmaz

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 14:39
Megosztás

A kínai hatóságok május 1-jétől feloldják 53 afrikai ország esetében az onnan származó árukra kivetett vámokat – közölte Hszi Csin-ping kínai elnök.

Kína ismét enyhít importvámjain
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Hector Retamal

"Kína 2026. május 1-jétől nulla vámtarifát alkalmaz azzal az 53 afrikai országgal szemben, amelyekkel diplomáciai kapcsolatokat tart fenn" – fogalmazott Hszi Csin-ping a Mahmúd Ali Júszufnak, az Afrikai Unió elnökének küldött üzenetében.

Kínának egyedül Szvázifölddel nincs diplomáciai kapcsolata.

A kínai vámhivatal adatai szerint az ázsiai ország kereskedelmi forgalma az afrikai országokkal 17,7 százalékkal 348,05 milliárd dollárra nőtt tavaly. Kína kivitele 25,8 százalékkal, 225,03 milliárd dollár emelkedett, az afrikai áruk importja pedig 5,4 százalékkal, 123,02 milliárd dollárra bővült.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink