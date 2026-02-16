Kim átadta az Ukrajnában elesett harcosok családjainak épített lakásokat

Észak-Korea vezetője lakásokat adott át az ukrajnai háborúban elesett katonák családjainak – és továbbra is feltétel nélküli támogatást ígér Putyinnak.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető (k) és lányával, Kim Dzsuéval (hátul k.) meglátogatták az elesett katonák családjait, akik beköltöztek a fővárosba, Phenjanba elkészült új otthonaikba

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun, lakásokat adott át az Oroszország Ukrajna elleni háborújában elesett észak-koreai katonák családjainak. A lakások építésével Phenjan azt szeretné elérni, hogy „kiváló fiai, akik a legszentebb dolgot védték, feláldozva legértékesebb dolgukat, örökké tovább éljenek” – mondta az elnök egy beszédében, amint arról az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA hétfőn beszámolt.

Kim Dzsongun tisztelettel adózik a „mártírcsaládoknak”

A KCNA által közzétett képeken Kim Dzsongun és lánya, akit már most is lehetséges utódjaként emlegetnek, Kim Dzsué társaságában érkezett a lakások átadására. Az egyik fotón Kim látható, amint egy kanapén ülve beszélget egy elesett katona hozzátartozóival, lánya mögöttük áll.

„Haláluk előtt a hősies mártírok biztosan elképzelték maguk előtt szeretett családjaikat az örökké virágzó országban” – mondta az észak-koreai vezető.

Az észak-koreai elnök „feltétel nélkül támogatni” akarja Putyint

A KCNA-jelentés nem említi közvetlenül Oroszországot. Az észak-koreai vezető azonban a múlt héten kijelentette, hogy „feltétel nélkül támogatja” Vlagyimir Putyin orosz elnök minden döntését. A nemzetközi elszigeteltségben élő Észak-Korea a dél-koreai és nyugati titkosszolgálatok szerint több ezer katonát küldött az ukrajnai háborúba, hogy az orosz hadsereg oldalán harcoljanak. Szöul becslése szerint eddig körülbelül 2000-en haltak meg közülük.

Észak-Korea emellett tüzérségi lőszer, rakéták és hosszú távú rakétarendszerek szállításával is támogatja Oroszországot az ukrajnai háborúban. Szakértők szerint cserébe az ország pénzügyi segítséget, katonai technológiát, valamint élelmiszer- és energiaellátást kap Oroszországtól.