Zelenszkij követeléseitől még az unió vezetői is kezdenek besokallni
Kallas: Az EU országai nem állnak készen, hogy Ukrajnának csatlakozási dátumot adjanak
Zelenszkij szombaton ismételten kijelentette, hogy a biztonsági garanciák részeként szüksége van egy dátumra az Oroszországgal kötendő végleges békeszerződéshez – írja a Reuters.
„Úgy érzem, hogy a tagállamok még nem állnak készen arra, hogy konkrét dátumot adjanak” – mondta Kallas a müncheni biztonsági konferencián tartott panelbeszélgetésen. „Még sok munka van hátra.”
Ukrajna 2027-es tagságra törekszik
Diplomaták szerint Ukrajna 2027-es EU-tagságát felvették az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió között megvitatott 20 pontos béketervbe, mint a háború után Ukrajna gazdasági prosperitását biztosító intézkedést.
De sok EU-tagállam kormánya úgy véli, hogy ez a dátum, vagy bármely más rögzített dátum teljesen irreális, mert az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat, amely csak akkor halad előre, ha előrelépés történik az ország törvényeinek az EU-szabványokhoz való igazításában.
Ukrajna az EU-hoz való csatlakozást kérelmezte néhány nappal azután, hogy Oroszország 2022 februárjában megkezdte teljes körű invázióját, azzal a céllal, hogy politikai és gazdasági szempontból a Nyugathoz kötődjön.