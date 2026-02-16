Zelenszkij követeléseitől még az unió vezetői is kezdenek besokallni

Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai vezetője vasárnap kijelentette, hogy úgy érzi, az EU kormányai még nem állnak készen arra, hogy Ukrajnának csatlakozási dátumot adjanak, annak ellenére, hogy Volodimir Zelenszkij elnök ezt követeli.

Zelenszkij szombaton ismételten kijelentette, hogy a biztonsági garanciák részeként szüksége van egy dátumra az Oroszországgal kötendő végleges békeszerződéshez – írja a Reuters.

„Úgy érzem, hogy a tagállamok még nem állnak készen arra, hogy konkrét dátumot adjanak” – mondta Kallas a müncheni biztonsági konferencián tartott panelbeszélgetésen. „Még sok munka van hátra.”

Ukrajna 2027-es tagságra törekszik

Diplomaták szerint Ukrajna 2027-es EU-tagságát felvették az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió között megvitatott 20 pontos béketervbe, mint a háború után Ukrajna gazdasági prosperitását biztosító intézkedést.

De sok EU-tagállam kormánya úgy véli, hogy ez a dátum, vagy bármely más rögzített dátum teljesen irreális, mert az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat, amely csak akkor halad előre, ha előrelépés történik az ország törvényeinek az EU-szabványokhoz való igazításában.

Ukrajna az EU-hoz való csatlakozást kérelmezte néhány nappal azután, hogy Oroszország 2022 februárjában megkezdte teljes körű invázióját, azzal a céllal, hogy politikai és gazdasági szempontból a Nyugathoz kötődjön.