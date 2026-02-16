Hszi Csin-ping szinte minden magas rangú tábornokot elbocsát

A New York Times szerint ez a haderő irányításáért felelős Központi Katonai Bizottságot érinti. Csak Xi maga és egy alelnök, aki felügyelte a tisztogatásokat, maradt hivatalában. A hatóságok nem indokolták ezeket a drasztikus intézkedéseket. Megfigyelők azonban úgy vélik, hogy Xi tovább akarja szilárdítani hatalmát.

Összehasonlítás Mao Ce-tunggal

Hszi Csin-ping úgy tűnik, Mao Ce-tungot veszi példaképének. Újévi beszédében emlékeztetett Yan'anra, arra a helyre, ahol Mao egykor forradalmi harcosait fegyelmezett hadsereggé formálta. Yan'an volt a helyszíne Mao első nagy „tisztogatásának” is, amelynek során politikai ellenfeleit eltávolította és biztosította abszolút hatalmát a párt felett.

A New York Times szerint Hszi Csin-ping hasonló stratégiát követ, amikor „folyamatos önforradalomról” beszél, és szisztematikusan eltávolítja ellenfeleit és közeli bizalmasait.

Hszi Csin-ping dicséri a csapatok lojalitását

A kirúgások ellenére Xi igyekezett normálisnak tűnni. Külföldi államfőket fogadott Pekingben és videokonferenciát tartott katonai egységekkel. Eközben hangsúlyozta a csapatok lojalitását: „A katonák teljesen megbízhatóak és hűségesek.” A New York Times szerint Xi ezzel azt akarta megmutatni, hogy a szerkezetátalakítások ellenére a fegyveres erők mögötte állnak.

Kemény küzdelme a korrupció ellen

Zhang Youxia tábornok, Hszi Csin-ping hosszú ideje bizalmasa elbocsátása januárban nagy feltűnést keltett. A „BBC” szerint „súlyos fegyelmi és jogi szabálysértéssel” vádolják – ez a kifejezés Kínában gyakran a korrupciót jelenti. Zhangot a elnök egyik legközelebbi szövetségesének tartották. A New York Times szerint az, hogy még őt sem kímélték, jól mutatja, milyen kompromisszumok nélkül védi Xi a pozícióját. A Népi Felszabadító Hadsereg nyugalmazott ezredese „meglepőnek” nevezte a fejleményeket.

Hszi Csin-ping hivatalba lépése óta számos korrupcióellenes kampányt indított. Kritikusai azonban azzal vádolják, hogy ezeket ürügyként használja politikai ellenfeleinek kiküszöbölésére. Hszi a korrupciót a kommunista párt legnagyobb fenyegetésének nevezte, és a küzdelmet „komoly és összetett” feladatnak írta le – számol be a BBC.

Nincsenek hivatalos indokok

A kínai kormány eddig nem közölt részleteket a felmentések okairól. Ehelyett stabilitás látszatát próbálja kelteni. Hszi maga is arról beszélt, hogy az elmúlt év „nagyon szokatlan és rendkívüli” volt. A New York Times egyértelmű jelzésnek tekinti a legutóbbi fejleményeket Hszi Csin-ping nem tűri az eltéréseket a politikájától – sem a pártban, sem a hadseregben.