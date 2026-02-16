„Az ukrán csapatok hatalmas támadást indítottak Belgorod és a Belgorodi járás ellen. Az előzetes információk szerint nincsenek áldozatok” – idézte Vjacseszlav Gladkov kormányzót a Ria Novosztyi .

Az ukrajnai tüzérségi támadás érte az oroszországi Belgorodot és környékét - Képünk illusztráció

Az energetikai infrastruktúra létesítményei megrongálódtak, a mentőszolgálatok pedig felmérik a kár mértékét. A következményekkel kapcsolatos információk tisztázása folyamatban van.

Ma ukrán fegyveresek is hatalmas támadást indítottak a brjanszki terület ellen, az orosz erők több mint 170 drónt lelőttek. Öt településen és Brjanszk egyes részein megszűnt a fűtés és az áramszolgáltatás .

Az ukrán katonai erők szinte naponta próbálnak drónokkal csapást mérni Oroszország határvidékén és középső régióiban található célpontokra . Belgorodi és Brjanszki területeken terrorizmusellenes művelet van folyamatban.

Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.