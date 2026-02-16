Külföld
Hatalmas tűzérségi támadás érte Belgorodot
Az ukrán akciónak nincsenek halálos áldozatai
Az energetikai infrastruktúra létesítményei megrongálódtak, a mentőszolgálatok pedig felmérik a kár mértékét. A következményekkel kapcsolatos információk tisztázása folyamatban van.
Ma ukrán fegyveresek is hatalmas támadást indítottak a brjanszki terület ellen, az orosz erők több mint 170 drónt lelőttek. Öt településen és Brjanszk egyes részein megszűnt a fűtés és az áramszolgáltatás .
Az ukrán katonai erők szinte naponta próbálnak drónokkal csapást mérni Oroszország határvidékén és középső régióiban található célpontokra . Belgorodi és Brjanszki területeken terrorizmusellenes művelet van folyamatban.
Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.