Gyanús borítékot találtak Netanjahu irodájában

Egy boríték pánikot keltett az izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu irodájában. Ez azonban nem az első alkalom, hogy a munkatársak gyanús tárgyat találnak ott.

A médiában megjelent hírek szerint az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu irodájában a munkatársak egy „gyanús borítékot” találtak. Az ynet hírportál többek között azt írta, hogy az emberekre nem jelentett veszélyt, hivatkozva Netanjahu irodájának illetékes részlegére.

A borítékban: ismeretlen anyagok?

Az izraeli „Maariv” újság egy, az eset részleteit ismerő személyre hivatkozva arról számolt be, hogy a borítékban ismeretlen anyagot tartalmazó ampullák voltak. A borítékot laboratóriumba küldték, számol be a focus.de.

Nem ez az első eset

A kormány szóvivője nem volt hajlandó megerősíteni az esetet, és az izraeli rendőrséghez utalta a kérdést. A rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a jelentésekről.

Nem ez az első alkalom, hogy gyanús csomagot találtak az izraeli kormányfő irodájában. Legutóbb 2025 novemberében vizsgálták meg a biztonsági erők egy boríték tartalmát, amelyet végül nem minősítettek veszélyesnek.