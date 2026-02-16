Figyelmeztetés az „eszkalációra” a NATO keleti határán

A száműzetésben élő belorusz ellenzéki vezető, Szvjatlana Cihanovszkaja arra figyelmeztet, hogy Lukasenko jelentősen növeli Oroszország katonai jelenlétét az EU határa előtt.

A száműzetésben élő belorusz ellenzéki vezető, Szvjatlana Cihanovszkaja drámai biztonsági helyzetromlásra figyelmeztet az Európai Unió keleti határán. Belorusz egyre inkább Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborús stratégiájának szolgálatába áll, mondta a brit Telegraph-nak adott interjújában.

A fegyverkezés Fehéroroszországban folytatódik

Állítása szerint Aleksandr Lukasenko jelentősen bővíti Oroszország katonai jelenlétét Fehéroroszországban. Ez magában foglalja a nukleáris rakéták és más fegyverrendszerek fehérorosz területre történő áthelyezését is. Az orosz fegyveres erők egyre inkább stratégiai platformként használják az országot, ami potenciálisan messze túlmutat Ukrajnán.

A Telegraphnak adott interjújában emellett rámutatott a belorusz gazdaság és az orosz fegyveripar szoros összefonódására. Becslése szerint mintegy 300 belorusz vállalat támogatja az orosz háborús termelést, többek között új dróngyárak építésével. „Úgy tűnik, hogy felkészülnek egy eszkalációra” – figyelmeztetett.

Atomrakéták telepítése?

A „Radio Liberty” szerint a legutóbbi műholdas felvételek arra utalnak, hogy Oroszország Oreschnik rakétarendszerét telepítheti Kelet-Fehéroroszországba. A közepes hatótávolságú rendszer nukleáris fegyverekkel is felszerelhető, és több ezer kilométerre lévő célokat is el tud érni. Fehéroroszországban való telepítése jelentősen lerövidítené a lehetséges EU-terület elleni támadások előzetes figyelmeztetésének idejét.