Feszítővassal kergette el a kényszersorozókat egy ukrán nagypapa + VIDEÓ

A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) alkalmazottai az utcán próbálták mozgósítani egy fiatal férfit, akinek segítségére egy idős ember sietett.

A közbelépő férfit azonban paprikaspray-vel ártalmatlanították – számolt be róla az EADaily a Trukha Telegram-csatornára hivatkozva, írja a hirado.hu.

„Ekkor egy másik idős férfi érkezett autóval, és feszítővassal rátámadt a toborzóközpont munkatársaira. A fiatal férfi végül el tudott menekülni. A TCK egyelőre nem kommentálta az esetet” – írja a Telegram-csatorna.