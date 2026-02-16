Külföld
Feszítővassal kergette el a kényszersorozókat egy ukrán nagypapa + VIDEÓ
Paprikaspray is előkerült
Folytatódnak a kényszersorozások Ukrajnában
Fotó: Telegram/képernyőfelvétel
A közbelépő férfit azonban paprikaspray-vel ártalmatlanították – számolt be róla az EADaily a Trukha Telegram-csatornára hivatkozva, írja a hirado.hu.
„Ekkor egy másik idős férfi érkezett autóval, és feszítővassal rátámadt a toborzóközpont munkatársaira. A fiatal férfi végül el tudott menekülni. A TCK egyelőre nem kommentálta az esetet” – írja a Telegram-csatorna.
Objektum doboz