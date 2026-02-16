2026. február 17., kedd

Feszítővassal kergette el a kényszersorozókat egy ukrán nagypapa + VIDEÓ

Paprikaspray is előkerült

MH
 2026. február 16. hétfő. 22:46
A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) alkalmazottai az utcán próbálták mozgósítani egy fiatal férfit, akinek segítségére egy idős ember sietett.

Folytatódnak a kényszersorozások Ukrajnában
Fotó: Telegram/képernyőfelvétel

A közbelépő férfit azonban paprikaspray-vel ártalmatlanították – számolt be róla az EADaily a Trukha Telegram-csatornára hivatkozva, írja a hirado.hu.

„Ekkor egy másik idős férfi érkezett autóval, és feszítővassal rátámadt a toborzóközpont munkatársaira. A fiatal férfi végül el tudott menekülni. A TCK egyelőre nem kommentálta az esetet” – írja a Telegram-csatorna.

