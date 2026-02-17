Külföld
Fejenként több mint hét év börtön várhat a migránsokra
Magyar turisták ellen szexuális erőszak elkövetésével vádolják őket
A vádlottak védője további időt kért, így a bíró június 15-re tűzte ki a következő tárgyalást.
Az ügyész felidézte a tavaly augusztus 27-én történteket. Hangoztatta, hogy semmi nem bizonyítja a marokkói vádlottak verzióját, akik tagadták az áldozatok szexuális bántalmazását.
A két magyar állampolgárt képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek hangsúlyozta: mivel gyorsított eljárásról van szó, az ügyész az egyharmaddal csökkentett büntetés kiszabását kérte, ami azt jelenti, hogy rendkívül szigorúan ítéli meg a történteket, és fejenként több mint tíz évet számolt.