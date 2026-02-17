2026. február 17., kedd

Fejenként több mint hét év börtön várhat a migránsokra

Magyar turisták ellen szexuális erőszak elkövetésével vádolják őket

MH/MTI
 2026. február 17. kedd. 0:19
A szicíliai Catania bíróságán hétfőn tartott tárgyaláson az ügyész két vádlottra hét év és négy hónap, harmadik társukra hét év és hat hónap börtönbüntetést kért azoknak a marokkóiaknak az ügyében, akiket csoportos szexuális erőszak elkövetésével vádolnak két magyar turistanővel szemben.

Marokkói bevándorlókat vádolnak csoportos szexuális erőszak elkövetésével a szicíliai Catania bíróságon
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/

A vádlottak védője további időt kért, így a bíró június 15-re tűzte ki a következő tárgyalást.

Az ügyész felidézte a tavaly augusztus 27-én történteket. Hangoztatta, hogy semmi nem bizonyítja a marokkói vádlottak verzióját, akik tagadták az áldozatok szexuális bántalmazását.

A két magyar állampolgárt képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek hangsúlyozta: mivel gyorsított eljárásról van szó, az ügyész az egyharmaddal csökkentett büntetés kiszabását kérte, ami azt jelenti, hogy rendkívül szigorúan ítéli meg a történteket, és fejenként több mint tíz évet számolt.

