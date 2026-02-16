Külföld
Elon Musk kijelentette, hogy soha nem járt az „Epstein-szigeten”
Korábban az elhíresült aktákban felbukkant egy Muskkal folytatott levelezés
Elon Musk szerint, ellenkező esetben ugyanaz a sors várt volna rá, mint a Microsoft tulajdonában lévő LinkedIn közösségi hálózat társalapítójára, Reid Hoffmanra, aki óvatlanul vendégül látta a pénzügyi szakembert.
Ha valaha is ott jártam volna, Epstein dicsekedett volna vele, és felhasználta volna a látogatásomat, hogy másokat is arra ösztönözzön, hogy odajárjanak – jegyezte meg, számol be a news.ru.
Korábban az „Epstein-aktákban” felbukkant a Muskkal folytatott levelezése egy esetleges látogatásról a magánszigeten. A dokumentumokból azonban nem derül ki, hogy a látogatásra sor került-e.
Korábban Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy az amerikai igazságszolgáltatásnak végig kell vinnie az Epstein-ügy büntetőeljárását. A francia vezető szerint ennek nyugodt körülmények között és más hatalmi ágak nyomása nélkül kell történnie. A politikus felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki az igazságot.