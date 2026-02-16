Dubravka Suica uniós biztos is részt vesz a Béketanács ülésén

2026. február 16., hétfő

Külföld

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 21:19
Dubravka Suica, a Földközi-tenger térségéért felelős uniós biztos a héten Washingtonba utazik, ahol részt vesz a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanács első ülésén – erősítette meg hétfőn Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője.

Fotó: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

Közölte: a biztos az Európai Bizottsághoz érkezett meghívásra utazik az Egyesült Államokba, és a tanácskozásnak a Gázai övezettel foglalkozó szakaszán vesz részt.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság nem válik a testület tagjává, a részvétel kizárólag az Európai Unió régóta fennálló kötelezettségvállalásához kapcsolódik a gázai tűzszünet végrehajtásának támogatásában, valamint a háború utáni újjáépítést célzó nemzetközi erőfeszítésekben.

Az Európai Bizottság már korábban megerősítette, hogy elnöke, Ursula von der Leyen meghívást kapott a találkozóra, ugyanakkor fenntartásait fejezte ki a kezdeményezés ENSZ-szel való összeegyeztethetőségével kapcsolatban.

