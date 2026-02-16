Berlin az ENSZ-békefenntartók távozása után is segíti Libanont

Németország az ENSZ békefenntartó missziójának (UNIFIL) év végi távozása után is segíti Libanont a közel-keleti béke fenntartásában, de nagyon fontos, hogy Libanonnak és Izraelnek be kell tartania a 2024 novemberében megkötött tűzszüneti megállapodásukat - jelentette ki hétfőn, kétnapos libanoni látogatásának első napján a német elnök.

„Németország az UNIFIL-misszió mandátumának lejártával segíteni fog Libanonnak abban, hogy mint állam növelhesse tekintélyét” - emelte ki Frank-Walter Steinmeier a bejrúti elnöki palotában Joseph Aoun államfővel közös sajtótájékoztatóján. Részleteket erről nem közölt, de hozzátette, hogy „a libanoni stabilitás alapját természetesen az ország fegyveres ereje biztosítja”, viszont az UNIFIL távozása miatt „gondolni kell arra, hogy miként lehet megerősíteni ezeket az erőket”.

Kijelentette, hogy folytatni kell a Hezbollah síita milícia lefegyverzését a 2024 novemberében, amerikai közvetítéssel Izraellel létrejött tűzszüneti megállapodásnak megfelelően, Izraelnek pedig minden katonai erejét ki kell vonnia Libanon területéről. Emlékeztetett arra, hogy a német haditengerészet e pillanatban is részt vesz a libanoni katonák kiképzésében, ezzel is elősegítve az ország hadseregét.

Aoun a maga részéről elmondta: Libanon „nagy árat fizetett a Hezbollah és Izrael közötti háborúért, amelyet a Hezbollah robbantott ki azzal, hogy a Hamász oldalán belépett a palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni háborújába. ”Olyan erőszakos konfliktusokat voltunk kénytelenek átélni, amelyeket nem mi kezdeményeztünk, és már nincs több erőnk elviselni ilyeneket„. Hozzátette, arra kérte német hivatali kollégáját, hogy az UNIFIL távozását követően Németország vállaljon ”főszerepet„ a rendezésben, valamint annak elérésében, hogy Izrael tartsa be a tűzszünet, és vonja ki csapatait Libanonból.

A libanoni vezetés már hónapok óta hangoztatja, hogy az országnak az UNIFIL távozása után szüksége lesz egy helyettesítő védelmi erőre.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tavaly nyáron hozott döntést arról, hogy az UNIFIL mandátuma 2026 végén megszűnik. A most mintegy 7500 fős békefenntartó erőben 179 német katona is szolgál.

Frank-Walter Steinmeier libanoni látogatásán a terv szerint ellátogat a Szász-Anhalt nevű német fregattra a bejrúti kikötőben. A fregatt feladata egy nemzetközi erő keretében a Libanonba irányuló tengeri fegyvercsempészetet akadályozása és a libanoni haditengerészet segítése az ország tengeri határának őrzésében.

Az Izrael és a Hezbollah közötti háborúnak a libanoni kormányzat szerint több mint négyezer halálos áldozata volt Libanonban, köztük több száz civil, és súlyos anyagi károk keletkeztek, Izraelben pedig 127 ember, köztük 80 katona halt meg a hivatalos közlések szerint.